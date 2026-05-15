INDIRETA OU NÃO?

Ficou feliz? Mãe de Virginia Fonseca chama atenção ao postar reflexão após término da filha com Vini Jr: 'O agir de Deus é lindo'

Publicação de Margareth Serrão foi apontada por seguidores como possível indireta

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 12:34

Margareth Serrão teve encontro com Zé Felipe dias antes de Virginia Fonseca terminar com Vini Jr Crédito: Reprodução/Instagram

Margareth Serrão voltou a movimentar as redes sociais nesta sexta-feira (15) após compartilhar uma reflexão poucas horas depois de Virginia Fonseca anunciar o fim do relacionamento com Vini Jr. A publicação rapidamente repercutiu entre seguidores, principalmente porque, desde o início dos rumores de crise no namoro, mensagens publicadas por Margareth já vinham sendo interpretadas como possíveis indiretas ao jogador.

Reflita isso... Hoje eu li uma frase que chamou muito atenção. E ela dizia assim: 'Preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo, sobre coisas que você não pode mudar. Oração é uma conversa que você tem com Deus, sobre coisas que Ele pode mudar!' Ore e confie!!! O agir de Deus é lindo!", dizia o texto compartilhado pela mãe da influenciadora.

Post de Margareth Serrão Crédito: Reprodução/Instagram

O timing da postagem chamou atenção porque aconteceu logo após Virginia confirmar publicamente o término. A influenciadora anunciou o fim do namoro na manhã desta sexta, poucas horas depois de aparecer no estádio Santiago Bernabéu ao lado da então sogra, Fernanda Cristina, e do então cunhado, Netinho, para acompanhar uma partida do Real Madrid, time de Vini Jr.

Durante a entrada dos jogadores em campo, Virginia chegou a gritar "gato" e "lindo" para o atacante, o que fez muitos fãs acreditarem que o relacionamento seguia firme. Por isso, o anúncio da separação surpreendeu os seguidores.

Ao comunicar o fim da relação, Virginia afirmou que tentou fazer o relacionamento funcionar até o último momento. "Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro", declarou.

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Encontro com Zé Felipe

Outro episódio recente que aumentou a repercussão em torno da família aconteceu na semana passada, quando Margareth reencontrou Zé Felipe, ex-marido de Virginia e pai dos três filhos da influenciadora: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. O cantor contou que chegou a desistir de ir à festa de aniversário de 15 anos da sobrinha, Maria Sophia, após passar horas conversando com a ex-sogra.

"Hoje é aniversário da Maria Sophia, minha sobrinha. Falei: 'Vou passar lá na casa, ver as crianças, dar um beijinho nelas e vou'. Amanhã já tem show também, já ia emendar direto pro show”, começou dizendo. No entanto, ao encontrar Margareth, acabou mudando os planos. "A Margareth estava lá. Aí comecei a conversar, conversei, conversei… Quem disse que eu dei conta de ir na festa? Voltei pra casa aqui e não dei conta", falou, emocionado. Em seguida, Zé Felipe admitiu à ex-sogra: "Acho que estava com saudade de você".

Virginia e a mãe Margareth Serrão 1 de 13