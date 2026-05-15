É hoje! Veja tudo o que acontece no último capítulo de ‘Três Graças’

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Fernanda Varela
Publicado em 15 de maio de 2026 às 12:56
O último capítulo de “Três Graças” promete tensão até os minutos finais nesta sexta-feira (15). A novela da TV Globo chega ao fim com Gerluce (Sophie Charlotte) enfrentando Ferette (Murilo Benício) para salvar a neta, em uma sequência marcada por ameaça, perseguição e tiros.
A reta final começa quando Gerluce recebe uma chamada de vídeo de Ferette. O vilão afirma estar com a criança e exige que ela vá sozinha até um galpão abandonado na Chacrinha. Enquanto isso, o desaparecimento da menina causa desespero entre os convidados do casamento de Gerluce.
O signo dos protagonistas de 'Três Graças'
Ao chegar ao local, a protagonista encara Ferette armado. Antes que ele consiga atirar, Paulinho reage mais rápido e acerta o rival com um disparo. Samira tenta fugir logo depois do confronto, mas acaba capturada por Jairo e Juquinha. Gerluce consegue resgatar a neta em segurança.
Depois do caos, a novela entra no clima de despedida. Consuelo decide colocar um ponto final na relação com Misael e reata com Gilmar. Já Gerluce e Paulinho finalmente conseguem se casar diante da família e dos amigos. Durante a comemoração, os dois ainda veem no celular uma foto de Ferette preso e com a cabeça raspada.
Nos momentos finais, a trama mostra uma passagem de tempo. A Fundação Três Graças inaugura um novo centro de apoio, enquanto Samira aparece arrependida na prisão. Ferette, debilitado e doente, recebe medicamentos distribuídos pela fundação dentro do presídio e tem uma alucinação ao enxergar o rosto de Gerluce em um carcereiro.
A novela termina com a família reunida para a formatura de Joélly em Medicina. Arminda, que fingia demência para escapar da prisão, revela que estava lúcida o tempo todo. Em clima de felicidade, Gerluce surpreende Paulinho ao anunciar que está grávida, encerrando a história com um beijo do casal.