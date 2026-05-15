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É hoje! Veja tudo o que acontece no último capítulo de ‘Três Graças’

Capítulo final da trama das nove da Globo vai ao ar nesta sexta-feira (15) e reúne sequestro, confronto armado, prisão e casamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 12:56

Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto Crédito: Reprodução | TV Globo

O último capítulo de “Três Graças” promete tensão até os minutos finais nesta sexta-feira (15). A novela da TV Globo chega ao fim com Gerluce (Sophie Charlotte) enfrentando Ferette (Murilo Benício) para salvar a neta, em uma sequência marcada por ameaça, perseguição e tiros.

A reta final começa quando Gerluce recebe uma chamada de vídeo de Ferette. O vilão afirma estar com a criança e exige que ela vá sozinha até um galpão abandonado na Chacrinha. Enquanto isso, o desaparecimento da menina causa desespero entre os convidados do casamento de Gerluce.

O signo dos protagonistas de 'Três Graças'

Gerluce (Sophie Charlotte) é do signo de touro  por Reprodução | Globo
Misael (Belo) é do signo de touro  por Reprodução | Globo
Lígia (Dira Paes) é do signo de Câncer  por Reprodução
Joélly (Alana Cabral) é do signo de Câncer  por Reprodução | Globo
Arminda (Grazi Massafera) é do signo de Câncer  por Reprodução | TV Globo
Ferette (Murilo Benício) é do signo de Câncer  por Reprodução | TV Globo
Bagdá (Xamã) é do signo de Escorpião  por Divulgação
Paulinho Reitz (Romulo Estrela) é do signo de Peixes por Divulgação
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Gerluce (Sophie Charlotte) é do signo de touro  por Reprodução | Globo

Ao chegar ao local, a protagonista encara Ferette armado. Antes que ele consiga atirar, Paulinho reage mais rápido e acerta o rival com um disparo. Samira tenta fugir logo depois do confronto, mas acaba capturada por Jairo e Juquinha. Gerluce consegue resgatar a neta em segurança.

Depois do caos, a novela entra no clima de despedida. Consuelo decide colocar um ponto final na relação com Misael e reata com Gilmar. Já Gerluce e Paulinho finalmente conseguem se casar diante da família e dos amigos. Durante a comemoração, os dois ainda veem no celular uma foto de Ferette preso e com a cabeça raspada.

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Nos momentos finais, a trama mostra uma passagem de tempo. A Fundação Três Graças inaugura um novo centro de apoio, enquanto Samira aparece arrependida na prisão. Ferette, debilitado e doente, recebe medicamentos distribuídos pela fundação dentro do presídio e tem uma alucinação ao enxergar o rosto de Gerluce em um carcereiro.

A novela termina com a família reunida para a formatura de Joélly em Medicina. Arminda, que fingia demência para escapar da prisão, revela que estava lúcida o tempo todo. Em clima de felicidade, Gerluce surpreende Paulinho ao anunciar que está grávida, encerrando a história com um beijo do casal.

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