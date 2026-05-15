FINAL

É hoje! Veja tudo o que acontece no último capítulo de ‘Três Graças’

Capítulo final da trama das nove da Globo vai ao ar nesta sexta-feira (15) e reúne sequestro, confronto armado, prisão e casamento

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 12:56

Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto Crédito: Reprodução | TV Globo

O último capítulo de “Três Graças” promete tensão até os minutos finais nesta sexta-feira (15). A novela da TV Globo chega ao fim com Gerluce (Sophie Charlotte) enfrentando Ferette (Murilo Benício) para salvar a neta, em uma sequência marcada por ameaça, perseguição e tiros.

A reta final começa quando Gerluce recebe uma chamada de vídeo de Ferette. O vilão afirma estar com a criança e exige que ela vá sozinha até um galpão abandonado na Chacrinha. Enquanto isso, o desaparecimento da menina causa desespero entre os convidados do casamento de Gerluce.

O signo dos protagonistas de 'Três Graças' 1 de 8

Ao chegar ao local, a protagonista encara Ferette armado. Antes que ele consiga atirar, Paulinho reage mais rápido e acerta o rival com um disparo. Samira tenta fugir logo depois do confronto, mas acaba capturada por Jairo e Juquinha. Gerluce consegue resgatar a neta em segurança.

Depois do caos, a novela entra no clima de despedida. Consuelo decide colocar um ponto final na relação com Misael e reata com Gilmar. Já Gerluce e Paulinho finalmente conseguem se casar diante da família e dos amigos. Durante a comemoração, os dois ainda veem no celular uma foto de Ferette preso e com a cabeça raspada.

Nos momentos finais, a trama mostra uma passagem de tempo. A Fundação Três Graças inaugura um novo centro de apoio, enquanto Samira aparece arrependida na prisão. Ferette, debilitado e doente, recebe medicamentos distribuídos pela fundação dentro do presídio e tem uma alucinação ao enxergar o rosto de Gerluce em um carcereiro.