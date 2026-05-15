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Depois de dias de incerteza, 4 signos recebem um sinal claro do Universo nesta sexta-feira (15 de maio)

Confira a previsão para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 13:49

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele "nó" que parecia impossível de desatar na sua cabeça? Pois é, pode respirar fundo porque hoje a poeira finalmente começa a baixar. A energia desta sexta-feira funciona como um interruptor que acende a luz em um quarto escuro. Se você passou as últimas semanas se sentindo perdido ou sobrecarregado, prepare-se para um insight que vai mudar sua percepção sobre aquele problema antigo.

O signo dos protagonistas de 'Três Graças'

Gerluce (Sophie Charlotte) é do signo de touro  por Reprodução | Globo
Misael (Belo) é do signo de touro  por Reprodução | Globo
Lígia (Dira Paes) é do signo de Câncer  por Reprodução
Joélly (Alana Cabral) é do signo de Câncer  por Reprodução | Globo
Arminda (Grazi Massafera) é do signo de Câncer  por Reprodução | TV Globo
Ferette (Murilo Benício) é do signo de Câncer  por Reprodução | TV Globo
Bagdá (Xamã) é do signo de Escorpião  por Divulgação
Paulinho Reitz (Romulo Estrela) é do signo de Peixes por Divulgação
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Gerluce (Sophie Charlotte) é do signo de touro  por Reprodução | Globo

A verdade é que a conjunção entre o Sol e Mercúrio, que atingiu seu ápice ontem, ainda vibra forte hoje, trazendo as respostas que você tanto pediu. Não espere por grandes eventos pirotécnicos; às vezes, a solução vem naquela conversa despretensiosa ou num estalo enquanto você toma café. O importante é que a confusão mental dá lugar a uma estratégia clara e certeira para o seu futuro.

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Este alívio é especialmente forte para quem lida com decisões acumuladas. O céu está pedindo para você parar de carregar o que não é seu e focar no que realmente nutre sua alma. Sabe aquela pendência que você estava empurrando com a barriga? Hoje você terá a coragem necessária para resolvê-la com uma facilidade que vai até te surpreender.

Aproveite este dia para colocar a casa em ordem, literalmente e mentalmente. Com o Sol em Touro, a praticidade é sua melhor amiga. Use essa clareza para definir o que fica e o que sai da sua rotina antes da Lua Nova que chega amanhã. O fim de semana promete ser transformador, e você precisa estar leve para o que vem por aí.

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Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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