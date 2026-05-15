Praia onde é sempre verão no Nordeste mantém águas mornas mesmo durante o inverno em piscinas naturais

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 15 de maio de 2026 às 13:13
Recife é o lar de uma das praias mais especiais do Brasil, onde o verão parece eternamente gravado em suas águas. A Praia de Boa Viagem fica localizada no coração da capital pernambucana e é o principal cartão-postal da cidade.
Ela tem cerca de 8 quilômetros de orla e forma piscinas naturais na maré baixa. A água morna, em torno dos 26ºC, agracia os banhistas com a sensação de um banho morno durante quase todo o ano.
Pontos turísticos de Recife
As águas agradáveis durante todo o ano são uma bênção provinda de uma posição geográfica privilegiada. Recife fica em uma faixa tropical, perto da linha do Equador, onde a incidência de luz solar é constante durante quase todo o ano. Porém, não é só isso, senão todas as praias do Equador seriam assim.
O segundo fator é a presença dos arrecifes ao redor da zona litorânea. Na maré baixa, eles formam piscinas naturais rasas e protegidas das ondas. Como a água fica mais tempo parada e com menor profundidade, o calor solar se concentra, elevando as temperaturas.
Como já deu para perceber, os arrecifes de Boa Viagem não são apenas um detalhe bonito na paisagem. Eles são formações naturais de arenito, conhecidas como beachrocks (pedras da praia), que são parte ativa da geografia da região.
Na mesma maré baixa que permite a formação de poças, os arrecifes aparecem na superfície próxima da areia em um mosaico de água e rocha. Na maré alta, parte dessas formações fica coberta, tornando-se acessível apenas para os banhistas e mergulhadores.
O ciclo das marés faz com que a Praia de Boa Viagem seja sempre uma praia diferente.