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Praia onde é sempre verão no Nordeste mantém águas mornas mesmo durante o inverno em piscinas naturais

Milagre natural nasce da confluência de dois fatores: astronomia e geografia

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 15 de maio de 2026 às 13:13

A orla de Boa Viagem oferece um roteiro irresistível para quem deseja pedalar e aproveitar a vista da praia (Imagem: Brastock | Shutterstock)
A orla de Boa Viagem oferece um roteiro irresistível para quem deseja pedalar e aproveitar a vista da praia (Imagem: Brastock | Shutterstock) Crédito: Imagem: Brastock | Shutterstock

Recife é o lar de uma das praias mais especiais do Brasil, onde o verão parece eternamente gravado em suas águas. A Praia de Boa Viagem fica localizada no coração da capital pernambucana e é o principal cartão-postal da cidade.

Ela tem cerca de 8 quilômetros de orla e forma piscinas naturais na maré baixa. A água morna, em torno dos 26ºC, agracia os banhistas com a sensação de um banho morno durante quase todo o ano.

Pontos turísticos de Recife

Marco Zero, ponto simbólico do Recife Antigo e uma das áreas mais fotografadas da capital pernambucana por Bruno Lima / MTur Destinos / Wikimedia Commons
Parque das Esculturas Francisco Brennand, cartão-postal visto a partir do Marco Zero por Portal da Copa / ME / Wikimedia Commons
Rua do Bom Jesus, uma das vias históricas mais conhecidas do Recife Antigo por Bruno Lima / MTur Destinos / Wikimedia Commons
Paço do Frevo, museu dedicado a um dos ritmos mais emblemáticos de Pernambuco por Luiz Maciel Silva / Wikimedia Commons
Cais do Sertão, museu dedicado à cultura sertaneja e ao legado de Luiz Gonzaga por Luci Correia / Wikimedia Commons
Instituto Ricardo Brennand, complexo cultural com castelo, jardins, pinacoteca e acervo histórico por Rodrigo Félix Leal / Wikimedia Commons
Oficina Francisco Brennand, espaço de arte, cerâmica e arquitetura no bairro da Várzea por Valdiney Pimenta / Wikimedia Commons
Praia de Boa Viagem, principal orla urbana do Recife e um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade por Vinícius Vieira ft / Pexels
Capela Dourada, joia barroca do Recife conhecida pelo interior ricamente ornamentado por Wilfredor / Wikimedia Commons
Embaixada dos Bonecos Gigantes, atração no Recife Antigo dedicada aos personagens tradicionais do Carnaval por Prefeitura de Olinda / Wikimedia
Teatro de Santa Isabel, um dos teatros históricos mais importantes do Brasil por Wilfredor / Wikimedia Commons
Forte das Cinco Pontas, construção histórica que abriga o Museu da Cidade do Recife por Bruno Lima / MTur Destinos / Wikimedia Commons
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Marco Zero, ponto simbólico do Recife Antigo e uma das áreas mais fotografadas da capital pernambucana por Bruno Lima / MTur Destinos / Wikimedia Commons

Por que as águas são mornas?

As águas agradáveis durante todo o ano são uma bênção provinda de uma posição geográfica privilegiada. Recife fica em uma faixa tropical, perto da linha do Equador, onde a incidência de luz solar é constante durante quase todo o ano. Porém, não é só isso, senão todas as praias do Equador seriam assim.

O segundo fator é a presença dos arrecifes ao redor da zona litorânea. Na maré baixa, eles formam piscinas naturais rasas e protegidas das ondas. Como a água fica mais tempo parada e com menor profundidade, o calor solar se concentra, elevando as temperaturas.

Arrecifes são formações rochosas ou de corais submersas, próximas à superfície do mar, comuns em águas tropicais
Arrecifes são formações rochosas ou de corais submersas, próximas à superfície do mar, comuns em águas tropicais Crédito: Matteo.mazza.91 / Wikimedia Commons

Os Arrecifes de Recife

Como já deu para perceber, os arrecifes de Boa Viagem não são apenas um detalhe bonito na paisagem. Eles são formações naturais de arenito, conhecidas como beachrocks (pedras da praia), que são parte ativa da geografia da região.

Na mesma maré baixa que permite a formação de poças, os arrecifes aparecem na superfície próxima da areia em um mosaico de água e rocha. Na maré alta, parte dessas formações fica coberta, tornando-se acessível apenas para os banhistas e mergulhadores.

Os icônicos arrecifes são os responsáveis pelo nome da cidade: Recife
Os icônicos arrecifes são os responsáveis pelo nome da cidade: Recife Crédito: Portal da Copa / ME / Wikimedia Commons

O ciclo das marés faz com que a Praia de Boa Viagem seja sempre uma praia diferente.

Tags:

Turismo Praia Litoral Pernambuco Nordeste Recife

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