PERNAMBUCO

Praia onde é sempre verão no Nordeste mantém águas mornas mesmo durante o inverno em piscinas naturais

Milagre natural nasce da confluência de dois fatores: astronomia e geografia



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 15 de maio de 2026 às 13:13

A orla de Boa Viagem oferece um roteiro irresistível para quem deseja pedalar e aproveitar a vista da praia (Imagem: Brastock | Shutterstock) Crédito: Imagem: Brastock | Shutterstock

Recife é o lar de uma das praias mais especiais do Brasil, onde o verão parece eternamente gravado em suas águas. A Praia de Boa Viagem fica localizada no coração da capital pernambucana e é o principal cartão-postal da cidade.

Ela tem cerca de 8 quilômetros de orla e forma piscinas naturais na maré baixa. A água morna, em torno dos 26ºC, agracia os banhistas com a sensação de um banho morno durante quase todo o ano.

Pontos turísticos de Recife 1 de 12

Por que as águas são mornas?

As águas agradáveis durante todo o ano são uma bênção provinda de uma posição geográfica privilegiada. Recife fica em uma faixa tropical, perto da linha do Equador, onde a incidência de luz solar é constante durante quase todo o ano. Porém, não é só isso, senão todas as praias do Equador seriam assim.

O segundo fator é a presença dos arrecifes ao redor da zona litorânea. Na maré baixa, eles formam piscinas naturais rasas e protegidas das ondas. Como a água fica mais tempo parada e com menor profundidade, o calor solar se concentra, elevando as temperaturas.

Arrecifes são formações rochosas ou de corais submersas, próximas à superfície do mar, comuns em águas tropicais Crédito: Matteo.mazza.91 / Wikimedia Commons

Os Arrecifes de Recife

Como já deu para perceber, os arrecifes de Boa Viagem não são apenas um detalhe bonito na paisagem. Eles são formações naturais de arenito, conhecidas como beachrocks (pedras da praia), que são parte ativa da geografia da região.

Na mesma maré baixa que permite a formação de poças, os arrecifes aparecem na superfície próxima da areia em um mosaico de água e rocha. Na maré alta, parte dessas formações fica coberta, tornando-se acessível apenas para os banhistas e mergulhadores.

Os icônicos arrecifes são os responsáveis pelo nome da cidade: Recife Crédito: Portal da Copa / ME / Wikimedia Commons