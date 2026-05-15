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Virginia Fonseca falou em casamento com Vini Jr. dias antes de anunciar separação

Influenciadora anunciou o término nesta sexta-feira (15)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 14:37

Virginia e Vini Jr. assumem romance com anel de luxo e cenário de filme em Mônaco Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca, 27, oficializou o fim de seu relacionamento com o jogador Vinícius Júnior, 25, nesta sexta-feira (15). O anúncio, realizado por meio de uma nota oficial nas redes sociais, encerra um ciclo de boatos que se intensificou na última semana.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web 1 de 9

A relação terminou em um curto intervalo após a empresária viajar para a Espanha na tentativa de afastar rumores de separação. Na última terça-feira (12), enquanto estava na residência do atleta em Madrid, Virginia publicou imagens utilizando acessórios da coleção de Vini Jr. e chegou a declarar, em tom de brincadeira, que o atacante estaria "empolgado para casar".

A crise no relacionamento tornou-se pública no início de maio, quando seguidores notaram o afastamento digital do casal e a remoção de fotos conjuntas no perfil do jogador. Na segunda-feira (11), Virginia embarcou para a Europa, onde registrou momentos de intimidade com o atleta como resposta às críticas e boatos de traição que circulavam em redes como o X (antigo Twitter).