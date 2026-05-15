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Virginia Fonseca falou em casamento com Vini Jr. dias antes de anunciar separação

Influenciadora anunciou o término nesta sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 14:37

Virginia e Vini Jr. assumem romance com anel de luxo e cenário de filme em Mônaco
Virginia e Vini Jr. assumem romance com anel de luxo e cenário de filme em Mônaco Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca, 27, oficializou o fim de seu relacionamento com o jogador Vinícius Júnior, 25, nesta sexta-feira (15). O anúncio, realizado por meio de uma nota oficial nas redes sociais, encerra um ciclo de boatos que se intensificou na última semana.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução
Foto publicada por Vini Jr. com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Alvaro exibe flores que Virginia ganhou de Vini Jr. por Reprodução
As almofadas com fotos do casal não apareceram mais por Reprodução
Virginia assiste ao jogo do Real Madrid em meio a rumores de crise por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia, Lidia Souza e Duda Freire por Reprodução
Post de Virginia Fonseca após Vini Jr. deletar imagem do casal por Reprodução/Instagram
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Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução

A relação terminou em um curto intervalo após a empresária viajar para a Espanha na tentativa de afastar rumores de separação. Na última terça-feira (12), enquanto estava na residência do atleta em Madrid, Virginia publicou imagens utilizando acessórios da coleção de Vini Jr. e chegou a declarar, em tom de brincadeira, que o atacante estaria "empolgado para casar".

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A crise no relacionamento tornou-se pública no início de maio, quando seguidores notaram o afastamento digital do casal e a remoção de fotos conjuntas no perfil do jogador. Na segunda-feira (11), Virginia embarcou para a Europa, onde registrou momentos de intimidade com o atleta como resposta às críticas e boatos de traição que circulavam em redes como o X (antigo Twitter).

No entanto, o posicionamento desta sexta-feira indica que a tentativa de reconciliação não foi bem-sucedida. No texto publicado, a influenciadora mencionou a existência de "pontos inegociáveis" e afirmou que a decisão de encerrar o namoro foi tomada em comum acordo, visando o respeito mútuo.

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr. Virginia Fonseca E Vini jr.

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