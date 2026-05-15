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Namoro de Meryl Streep, a Miranda de O Diabo Veste Prada, acaba após morte de enteada

Rumores sobre o relacionamento dos atores surgiram durante gravações de Only Murders in the Building

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 13:30

Meryl Streep e Martin Short
Meryl Streep e Martin Short Crédito: Divulgação

O suposto relacionamento entre Meryl Streep e Martin Short teria chegado ao fim após uma tragédia familiar envolvendo o ator canadense. Segundo informações divulgadas pelo site Radar Online nesta sexta-feira (15), os dois decidiram se afastar após a morte de Katherine Short, filha de Martin, em fevereiro deste ano.

Katherine morreu aos 42 anos. De acordo com a publicação, Martin estaria enfrentando um período de luto intenso e pediu espaço enquanto tenta lidar emocionalmente com a perda.

O Diabo Veste Prada 2

Cena do filme O Diabo Veste Prada por Reprodução/Redes Sociais
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
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O Diabo Veste Prada 2 por Divulgação
Gisele Bündchen fez pequena participação em 'O Diabo Veste Prada" (2006) por Divulgação
Adrian Grenier interpretou Nate, namorado de Andy em "O Diabo Veste Prada", lançado em 2006 por Divulgação/Twentieth Century Fox
Rumor aponta música de Madonna para “O Diabo Veste Prada 2” com possível participação de Lady Gaga por Reprodução
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
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O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
Filme ganhou adaptação com previsão de estreia para maio de 2026 por Reprodução
Filme ganhou adaptação com previsão de estreia para maio de 2026 por Reprodução
Filme ganhou adaptação com previsão de estreia para maio de 2026 por Reprodução
Filme ganhou adaptação com previsão de estreia para maio de 2026 por Reprodução
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026. por Reprodução/20th Century Studios
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026. por Reprodução/Instagram
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026. por Reprodução/20th Century Studios
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026. por Reprodução/20th Century Studios
Sequência do sucesso de 2006, O Diabo Veste Prada 2 chega em 2026. por Reprodução/20th Century Studios
Depois de 20 anos, Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt estão de volta em 'O Diabo Veste Prada 2' por Divulgação/20th Century Studios
Meryl Streep e Anne Hathaway em cena de O Diabo Veste Prada por Divulgação
Meryl Streep em 'O Diabo Veste Prada' por Divulgação
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Cena do filme O Diabo Veste Prada por Reprodução/Redes Sociais

Uma fonte ouvida pelo site afirmou que o ator “está devastado” e ainda encontra dificuldades para retomar a rotina. “Martin adorava Katherine, ela era tudo para ele”, declarou o insider ao Radar Online.

Ainda segundo a publicação, Meryl estaria apoiando o ator neste momento delicado, mas o distanciamento acabou afetando a relação entre os dois. “Meryl ama Martin incondicionalmente, e é devastador vê-lo tão fragilizado”, disse a fonte.

Os rumores de um romance entre os artistas começaram em 2024, após os dois atuarem juntos na série Only Murders in the Building. Apesar das especulações frequentes, nenhum deles chegou a confirmar oficialmente o relacionamento.

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De acordo com o Radar Online, os dois nunca teriam usado rótulos formais para definir a relação, embora fossem vistos como extremamente próximos nos bastidores e em aparições públicas.

Enquanto Martin enfrenta o período de luto, Meryl segue envolvida na divulgação de O Diabo Veste Prada 2, sequência do longa lançado em 2006 e um dos projetos mais aguardados do cinema nos próximos meses.

Meryl Streep

Meryl Streep por Divulgação / IMDb
Meryl Streep por Divulgação / IMDb
Meryl Streep e Martin Short na série 'Only Murders in the Building' por Divulgação
Depois de 20 anos, Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt estão de volta em 'O Diabo Veste Prada 2' por Divulgação/20th Century Studios
Meryl Streep e Anne Hathaway em cena de O Diabo Veste Prada por Divulgação
Meryl Streep em 'O Diabo Veste Prada' por Divulgação
A atriz Meryl Streep venceu 3 Oscars por divulgação
Seu primeiro longa de sucesso 'Dúvida' de 2008, ao lado de Meryl Streep por divulgação
Meryl Streep por divulgação
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Meryl Streep por Divulgação / IMDb

Martin Short teve três filhos com Nancy Dolman, atriz canadense que morreu em 2010 em decorrência de um câncer. Além de Katherine, o ator também é pai de Oliver e Henry.

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