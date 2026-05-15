TRAGÉDIA

Namoro de Meryl Streep, a Miranda de O Diabo Veste Prada, acaba após morte de enteada

Rumores sobre o relacionamento dos atores surgiram durante gravações de Only Murders in the Building

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 13:30

Meryl Streep e Martin Short Crédito: Divulgação

O suposto relacionamento entre Meryl Streep e Martin Short teria chegado ao fim após uma tragédia familiar envolvendo o ator canadense. Segundo informações divulgadas pelo site Radar Online nesta sexta-feira (15), os dois decidiram se afastar após a morte de Katherine Short, filha de Martin, em fevereiro deste ano.

Katherine morreu aos 42 anos. De acordo com a publicação, Martin estaria enfrentando um período de luto intenso e pediu espaço enquanto tenta lidar emocionalmente com a perda.

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Uma fonte ouvida pelo site afirmou que o ator “está devastado” e ainda encontra dificuldades para retomar a rotina. “Martin adorava Katherine, ela era tudo para ele”, declarou o insider ao Radar Online.

Ainda segundo a publicação, Meryl estaria apoiando o ator neste momento delicado, mas o distanciamento acabou afetando a relação entre os dois. “Meryl ama Martin incondicionalmente, e é devastador vê-lo tão fragilizado”, disse a fonte.

Os rumores de um romance entre os artistas começaram em 2024, após os dois atuarem juntos na série Only Murders in the Building. Apesar das especulações frequentes, nenhum deles chegou a confirmar oficialmente o relacionamento.

De acordo com o Radar Online, os dois nunca teriam usado rótulos formais para definir a relação, embora fossem vistos como extremamente próximos nos bastidores e em aparições públicas.

Enquanto Martin enfrenta o período de luto, Meryl segue envolvida na divulgação de O Diabo Veste Prada 2, sequência do longa lançado em 2006 e um dos projetos mais aguardados do cinema nos próximos meses.

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