Namoro de Meryl Streep, a Miranda de O Diabo Veste Prada, acaba após morte de enteada

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Fernanda Varela
Publicado em 15 de maio de 2026 às 13:30
O suposto relacionamento entre Meryl Streep e Martin Short teria chegado ao fim após uma tragédia familiar envolvendo o ator canadense. Segundo informações divulgadas pelo site Radar Online nesta sexta-feira (15), os dois decidiram se afastar após a morte de Katherine Short, filha de Martin, em fevereiro deste ano.
Katherine morreu aos 42 anos. De acordo com a publicação, Martin estaria enfrentando um período de luto intenso e pediu espaço enquanto tenta lidar emocionalmente com a perda.
O Diabo Veste Prada 2
Uma fonte ouvida pelo site afirmou que o ator “está devastado” e ainda encontra dificuldades para retomar a rotina. “Martin adorava Katherine, ela era tudo para ele”, declarou o insider ao Radar Online.
Ainda segundo a publicação, Meryl estaria apoiando o ator neste momento delicado, mas o distanciamento acabou afetando a relação entre os dois. “Meryl ama Martin incondicionalmente, e é devastador vê-lo tão fragilizado”, disse a fonte.
Os rumores de um romance entre os artistas começaram em 2024, após os dois atuarem juntos na série Only Murders in the Building. Apesar das especulações frequentes, nenhum deles chegou a confirmar oficialmente o relacionamento.
De acordo com o Radar Online, os dois nunca teriam usado rótulos formais para definir a relação, embora fossem vistos como extremamente próximos nos bastidores e em aparições públicas.
Enquanto Martin enfrenta o período de luto, Meryl segue envolvida na divulgação de O Diabo Veste Prada 2, sequência do longa lançado em 2006 e um dos projetos mais aguardados do cinema nos próximos meses.
Meryl Streep
Martin Short teve três filhos com Nancy Dolman, atriz canadense que morreu em 2010 em decorrência de um câncer. Além de Katherine, o ator também é pai de Oliver e Henry.