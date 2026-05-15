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Jatinhos, Mônaco e festas em Madrid; relembre o namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr.

Casal confirmou a separação nesta sexta-feira (15)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:52

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

O que muita gente já suspeitava, agora é oficial. O romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. chegou ao fim. Nesta sexta-feira (15), a influenciadora confirmou que os dois não formam mais um casal. A notícia pegou muitos de surpresa, já que, há menos de 72 horas, Virginia estava em Madrid tentando afastar os boatos de separação com vídeos bem-humorados diretamente da casa do craque.

Em um desabafo sincero nas redes sociais, a empresária destacou que se entregou totalmente à relação, mas ressaltou que aprendeu a não abrir mão de seus valores. "Quando algo deixa de fazer sentido, prefiro ter maturidade para encerrar", declarou. O anúncio coloca um ponto final em um relacionamento de seis meses.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web 1 de 9

Tudo começou em junho de 2025, logo após o término do casamento de Virginia com o cantor Zé Felipe. O que iniciou com curtidas e comentários discretos no Instagram virou um affair real em julho, durante a festa de aniversário do jogador, no Rio de Janeiro.

O pedido oficial de namoro aconteceu apenas em 28 de outubro, em um cenário luxuoso: um hotel em Mônaco, decorado por Vini com pétalas de rosas e balões. Mas o caminho até ali não foi só flores; antes mesmo da oficialização, eles enfrentaram a primeira grande crise após o vazamento de mensagens do jogador com outra modelo.

O relacionamento foi marcado pela convivência das famílias e pelo estilo de vida grandioso. Virginia chegou a levar seus três filhos para passar o Réveillon na Espanha com o atleta.

No entanto, o "extra campo" rendeu manchetes polêmicas. Desde o polêmico episódio do "brisadeiro" no Natal em Goiânia, que virou caso de polícia, até as curtidas ácidas de Margareth Serrão, mãe da influenciadora, em posts que criticavam o jogador. Esses pequenos sinais alimentaram as teorias de que nem tudo era perfeito.

No início de maio, o clima pesou quando Vini apagou fotos com a influenciadora. Na tentativa de "salvar" a união, Virginia viajou para Madrid no dia 11. No dia seguinte, ela chegou a postar uma bota de noiva da coleção do jogador, ironizando as fofocas e afirmando que ele estava "empolgado para casar".

Confira a cronologia do relacionamento:

Maio de 2025: Virginia anuncia o fim do seu casamento com o cantor Zé Felipe.

Junho de 2025: Primeiras interações no Instagram logo após o divórcio de Virginia e Zé Felipe.

19 de Julho de 2025: Primeiro encontro físico na festa de 25 anos do jogador, no Rio de Janeiro.

Julho a Setembro de 2025: Fase da "ponte aérea" Brasil-Espanha, com gastos de viagens superando R$ 100 mil.

Outubro de 2025: Primeira crise. Mensagens vazadas entre Vini e uma modelo causam afastamento de 20 dias.

28 de Outubro de 2025: O pedido oficial. Vini Jr. organiza surpresa romântica (similar ao estilo de Zé Felipe) em Mônaco e oficializa o namoro.

Dezembro de 2025: Natal em Goiânia marcado pela polêmica policial do "brisadeiro" de Carlinhos Maia.

Janeiro de 2026: Virginia passa o mês em Madrid e oficializa a relação com fotos no closet do craque.

Réveillon 2026: Virada de ano na Espanha com os filhos de Virginia e a família de Zé Felipe.

Abril de 2026: Festa surpresa de aniversário para Virginia em Madrid; internautas notam "climão" e suspeitam de traição.

Início de Maio de 2026: Vini apaga fotos do casal; Virginia é vista em shows de "sofrência" em Goiânia.

10 de Maio de 2026: Vini Jr. tenta afastar boatos com postagem de Dia das Mães chamando-a de "meu amor".

11 de Maio de 2026: Virginia viaja para Madrid em uma tentativa de salvar o relacionamento.

12 de Maio de 2026: Influenciadora ironiza crise e brinca com bota de noiva: "Ele está empolgado para casar".

15 de Maio de 2026 (Hoje): Virginia confirma oficialmente o fim do namoro, afirmando que "algo deixou de fazer sentido".