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Jatinhos, Mônaco e festas em Madrid; relembre o namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr.

Casal confirmou a separação nesta sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:52

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

O que muita gente já suspeitava, agora é oficial. O romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. chegou ao fim. Nesta sexta-feira (15), a influenciadora confirmou que os dois não formam mais um casal. A notícia pegou muitos de surpresa, já que, há menos de 72 horas, Virginia estava em Madrid tentando afastar os boatos de separação com vídeos bem-humorados diretamente da casa do craque.

Em um desabafo sincero nas redes sociais, a empresária destacou que se entregou totalmente à relação, mas ressaltou que aprendeu a não abrir mão de seus valores. "Quando algo deixa de fazer sentido, prefiro ter maturidade para encerrar", declarou. O anúncio coloca um ponto final em um relacionamento de seis meses.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução
Foto publicada por Vini Jr. com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Alvaro exibe flores que Virginia ganhou de Vini Jr. por Reprodução
As almofadas com fotos do casal não apareceram mais por Reprodução
Virginia assiste ao jogo do Real Madrid em meio a rumores de crise por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia, Lidia Souza e Duda Freire por Reprodução
Post de Virginia Fonseca após Vini Jr. deletar imagem do casal por Reprodução/Instagram
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Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução

Tudo começou em junho de 2025, logo após o término do casamento de Virginia com o cantor Zé Felipe. O que iniciou com curtidas e comentários discretos no Instagram virou um affair real em julho, durante a festa de aniversário do jogador, no Rio de Janeiro.

O pedido oficial de namoro aconteceu apenas em 28 de outubro, em um cenário luxuoso: um hotel em Mônaco, decorado por Vini com pétalas de rosas e balões. Mas o caminho até ali não foi só flores; antes mesmo da oficialização, eles enfrentaram a primeira grande crise após o vazamento de mensagens do jogador com outra modelo.

O relacionamento foi marcado pela convivência das famílias e pelo estilo de vida grandioso. Virginia chegou a levar seus três filhos para passar o Réveillon na Espanha com o atleta.

No entanto, o "extra campo" rendeu manchetes polêmicas. Desde o polêmico episódio do "brisadeiro" no Natal em Goiânia, que virou caso de polícia, até as curtidas ácidas de Margareth Serrão, mãe da influenciadora, em posts que criticavam o jogador. Esses pequenos sinais alimentaram as teorias de que nem tudo era perfeito.

No início de maio, o clima pesou quando Vini apagou fotos com a influenciadora. Na tentativa de "salvar" a união, Virginia viajou para Madrid no dia 11. No dia seguinte, ela chegou a postar uma bota de noiva da coleção do jogador, ironizando as fofocas e afirmando que ele estava "empolgado para casar".

  • Confira a cronologia do relacionamento: 

Maio de 2025: Virginia anuncia o fim do seu casamento com o cantor Zé Felipe.

Junho de 2025: Primeiras interações no Instagram logo após o divórcio de Virginia e Zé Felipe.

19 de Julho de 2025: Primeiro encontro físico na festa de 25 anos do jogador, no Rio de Janeiro.

Julho a Setembro de 2025: Fase da "ponte aérea" Brasil-Espanha, com gastos de viagens superando R$ 100 mil.

Outubro de 2025: Primeira crise. Mensagens vazadas entre Vini e uma modelo causam afastamento de 20 dias.

28 de Outubro de 2025: O pedido oficial. Vini Jr. organiza surpresa romântica (similar ao estilo de Zé Felipe) em Mônaco e oficializa o namoro.

Dezembro de 2025: Natal em Goiânia marcado pela polêmica policial do "brisadeiro" de Carlinhos Maia.

Janeiro de 2026: Virginia passa o mês em Madrid e oficializa a relação com fotos no closet do craque.

Réveillon 2026: Virada de ano na Espanha com os filhos de Virginia e a família de Zé Felipe.

Abril de 2026: Festa surpresa de aniversário para Virginia em Madrid; internautas notam "climão" e suspeitam de traição.

Início de Maio de 2026: Vini apaga fotos do casal; Virginia é vista em shows de "sofrência" em Goiânia.

10 de Maio de 2026: Vini Jr. tenta afastar boatos com postagem de Dia das Mães chamando-a de "meu amor".

11 de Maio de 2026: Virginia viaja para Madrid em uma tentativa de salvar o relacionamento.

12 de Maio de 2026: Influenciadora ironiza crise e brinca com bota de noiva: "Ele está empolgado para casar".

15 de Maio de 2026 (Hoje): Virginia confirma oficialmente o fim do namoro, afirmando que "algo deixou de fazer sentido".

Mais informações em instantes.

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