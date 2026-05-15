Contratado da Globo, Edilson Capetinha grava programa no SBT sem autorização

Giuliana Mancini
Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:41
Edílson Capetinha esteve nos estúdios do SBT na última quarta-feira (13) para gravar uma participação no programa "Torcida SBT", atração especial para a cobertura da Copa do Mundo. O problema é que o ex-jogador ainda é contratado da Globo desde que integrou o elenco do BBB 26. E, de acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, ele não teria avisado à emissora carioca sobre a ida à rival.
O programa será comandado por Tiago Leifert, que passou a tarde gravando com o campeão mundial. A atração será transmitida antes dos jogos da Copa do Mundo que serão exibidos pelo SBT. Outro ex-BBB que participou foi Gui Napolitano.
De acordo com Vaquer, Edilson, por ainda ter contrato vigente, precisaria de autorização formal da Globo para integrar o programa do SBT. Mas isso não teria acontecido. Ainda segundo o jornalista, Edilson não comunicou oficialmente qualquer responsável na emissora da família Marinho sobre a gravação.
O SBT confirmou a participação do ex-atleta baiano na atração. Já a Globo afirmou ao colunista que não comentaria o assunto, enquanto a assessoria de Capetinha não respondeu.
Apesar da situação, a emissora carioca não deve aplicar qualquer punição ao ex-BBB. Isso porque o programa só será exibido em junho, quando o contrato dele com a Globo já terá chegado ao fim.
Capetinha acabou expulso do BBB 26 após agredir Leandro Boneco dentro da casa. Seu contrato com a emissora termina no final deste mês e não será renovado. Segundo Vaquer, o acordo era apenas artístico e não incluía agenciamento comercial.