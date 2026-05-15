HIT DIFERENTE

'Tem tudo para dominar o São João': Oh Polêmico e Léo Santana lançam música que mistura pagodão e forró

“Laço na Fivela” chegou às plataformas nesta sexta-feira (15) unindo zabumba, paredão e clima junino em parceria pensada para virar hit

Heider Sacramento

Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:35

Oh Polêmico e Léo Santana apostam na mistura de pagodão e forró em “Laço na Fivela” Crédito: Divulgação

O São João ainda nem começou oficialmente, mas uma das apostas mais comentadas da temporada já tem data para chegar às plataformas. Oh Polêmico e Léo Santana lançaram nesta sexta-feira (15) a faixa “Laço na Fivela”, música que aposta em uma mistura pouco explorada entre o pagodão baiano e o forró tradicional nordestino.

A canção nasce cercada de expectativa por unir dois artistas de gerações e públicos diferentes em um momento estratégico do calendário. A ideia é fazer a faixa circular ao mesmo tempo nos paredões, festas de interior, shows juninos e playlists digitais durante o período de São João.

Produzida por FG Batera e Iago Drums, “Laço na Fivela” mistura elementos clássicos do forró, como zabumba e triângulo, com a batida percussiva do pagodão de Salvador. Em entrevista exclusiva ao CORREIO, Oh Polêmico contou que o projeto surgiu depois de uma conversa direta com Léo Santana sobre o direcionamento da música.

Segundo o cantor, o gigante pediu algo mais conectado às periferias e à linguagem popular que marcou a trajetória dele no pagode. “Ele me pediu algo mais ‘street’, mais voltado para as comunidades, para as periferias”, revela.

Oh Polêmico 1 de 37

A partir da proposta, Oh Polêmico decidiu apostar em uma fusão entre os ritmos nordestinos que já acompanha há anos e o universo do paredão baiano. O cantor conta que a composição surgiu rapidamente, ainda nas primeiras ideias do projeto. “Sugeri uma fusão de forró com pagodão. Pedi cinco minutos para escrever algo, reuni alguns amigos e criamos a faixa”, afirma.

Apesar da novidade para parte do público, o artista explica que a relação dele com o São João já vem sendo construída há algumas temporadas. Segundo Oh Polêmico, os projetos anteriores inspirados no forró fizeram sucesso entre os fãs e acabaram criando uma tradição dentro da carreira.

“Lancei o primeiro Forró do Polly e foi um hit que tocou bastante no São João. Depois veio o Forró do Polly 2.0 e a galera sempre cobra”, conta.

Para o cantor, “Laço na Fivela” chega em um momento diferente da própria trajetória artística. Conhecido pelos hits mais pesados do pagodão, Oh Polêmico afirma que vive hoje uma fase mais ampla, voltada para diferentes públicos e formatos de show.

“Hoje eu venho com um pagodão mais limpo, um show limpo. É um repertório que toca em aniversário, churrasco de família e em várias cidades”, explica.

A parceria com Léo Santana também representa um marco pessoal para o artista, que nunca escondeu a admiração pelo cantor. Durante a entrevista, Oh Polêmico falou sobre a relação construída com o gigante nos bastidores do lançamento.

“Sou um grande fã de Léo. Ele é uma referência, um ídolo. Acompanho tudo o que ele faz”, afirma.

Segundo ele, a participação de Léo Santana no projeto ultrapassou a simples gravação da música. O cantor diz que os dois passaram a trocar ideias constantemente durante a preparação do lançamento. “A gente se comunica bastante, fala muito sobre música. Isso é muito importante”, diz.

Léo Santana 1 de 18

Com a proximidade do São João e o crescimento do consumo de músicas juninas nas plataformas digitais, a expectativa da equipe é que “Laço na Fivela” consiga atravessar diferentes públicos e se transforme em um dos hits do período.

Oh Polêmico, inclusive, aposta alto no potencial da faixa e acredita que a combinação entre o clima junino e a identidade do pagodão pode ampliar ainda mais o alcance da música nas próximas semanas.