TÁ ROLANDO?

Nova movimentação de Virginia em perfil de Vini Jr. levanta suspeitas de affair

Influenciadora e jogador foram vistos juntos em festa no Rio, segundo colunista

Um gesto discreto nas redes sociais foi o suficiente para reacender os rumores de um possível romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. A influenciadora, que se separou recentemente de Zé Felipe, curtiu uma publicação do atacante do Real Madrid, e a interação logo ganhou destaque entre os fãs.>

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Virginia e Vini Jr. foram vistos juntos em clima de intimidade durante uma das festas de aniversário do jogador, realizada no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro. Embora nenhum dos dois tenha se manifestado publicamente sobre o assunto, o suposto envolvimento segue entre os assuntos mais comentados nas redes.>