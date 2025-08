FAMOSOS

Atriz de 'Dona de Mim' abre o jogo sobre sexualidade: 'bissexual desde os 15'

Estrela da novela das sete comentou sobre sua volta triunfal à trama após pedido do público

"Estou solteira. Eu tive um relacionamento muito longo antes da pandemia, numa época em que nem existia essa dinâmica de rede social e inteligência artificial como agora. Fiquei chocada quando soube que tem gente fazendo DR com ajuda do ChatGPT! Onde é que vamos parar?", brincou ela.>

Na mesma conversa, Giovana falou com entusiasmo sobre o retorno de sua personagem em Dona de Mim. "Estou muito feliz. A Bárbara voltou à novela por causa do sucesso dela e do carinho do público. Isso é muito gratificante", afirmou a atriz.>