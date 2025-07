TRANSFORMAÇÃO

Jason Momoa raspa barba após 6 anos e choca fãs com novo visual; veja antes e depois

Ator volta à franquia 'Duna 3' e muda o visual por exigência do diretor

Jason Momoa, de 45 anos, surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (30) ao aparecer com o rosto completamente renovado. O astro de “Aquaman” publicou em seu Instagram um vídeo onde raspa o cavanhaque, algo que não fazia há seis anos, como preparação para as filmagens de Duna: Parte 3, que já estão em andamento.>

Momoa retorna ao papel de Duncan Idaho, personagem marcante da trama. No primeiro longa da franquia, lançado em 2021, ele interpretou um Mestre Espadachim Ginaz, protetor de Paul Atreides (Timothée Chalamet). Apesar de seu destino trágico no filme original, o ator volta como um ghola, um clone criado pelos Bene Tleilax, que será entregue ao agora Imperador Paul.>

A previsão de estreia de Duna: Parte 3 é para o final de 2026. Enquanto isso, o novo visual de Jason já está movimentando as redes sociais, dividindo opiniões entre os fãs. Alguns elogiaram a coragem do ator, enquanto outros disseram sentir falta do estilo clássico com barba.>