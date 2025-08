SEPARAÇÃO

Qual é a fortuna de Virgínia? Zé Felipe pediu investigação e bloqueio de bens da ex-mulher

Ex-casal se casou sob o regime de comunhão parcial de bens

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe parece não ter sido tão amigável quanto o ex-casal tentou transparecer. Dois meses após o fim do casamento, o cantor entrou com ação pedindo uma investigação sobre a fortuna da ex-mulher - e ainda pediu o bloqueio dos bens dela até que o levantamento seja concluído. Os dois, vale citar, se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens. Desta forma, aambos têm direito, cada um, a metade de tudo que construíram e adquiriram juntos.>

Segundo o jornal Extra, o artista não ligava muito para as questões administrativas dos bens do casal, e era a influenciadora quem ficava responsável por isso. O patrimônio dela estaria estimado em R$ 400 milhões, mas pode ser bem maior. O veículo procurou a assessoria do ex-casal, que informou que o processo corre em segredo de justiça e nenhum dos dois vai se pronunciar sobre a questão.>

Virgínia construiu um império. Aos 26 anos, ela transformou a fama nas redes sociais - são mais de 52 milhões de seguidores apenas no Instagram - em cifrões. De acordo com a influenciadora, sua principal fonte de renda é a marca de cosméticos e maquiagem WePink. Apenas no ano passado, a empresa teria faturado R$ 750 milhões. É mais que o dobro do faturamento registrado em 2023, de R$ 325 milhões. No empreendimento, a loira tem mais três sócios.>