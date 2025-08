'RECOMEÇAR A VIDA'

Atriz da Globo admite 'alívio' com a separação dos pais: 'Foi lindo'

Luisa Arraes também falou sobre relação com Maria Ribeiro e posto de madrasta

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de agosto de 2025

Luisa Arraes no podcast de Maria Ribeiro

Luisa Arraes revelou que sentiu 'alívio' com a separação dos pais, Virgínia Cavendish e Guel Arraes. Os dois foram casados por 10 anos e deram ponto final no relacionamento em 2001. Em entrevista ao podcast de Maria Ribeiro, a atriz relembrou como reagiu ao anúncio do rompimento na época: "Eu falei, gente, tá ok, vocês são os últimos que estão casados ainda".>

Segundo a artista, a separação dos pais passou longe de ser traumática. "Para mim, teve uma dose de alívio que também não sei explicar o porquê. Mas lembro de ver uma nova casa com a minha mãe em Araucária... acho que essa coisa deles terem se separado me deu também uma [sensação de:] 'Uau, vai recomeçar a vida de outro jeito?!'", comentou.>

Luisa morou ao lado da mãe após o rompimento e viu de perto a trajetória de reinvenção de Virgínia, incluindo a decisão de retomar os estudos ao mestrado recém-concluído e a dedicação ao trabalho como produtora audiovisual. "A gente vive tantas separações na vida, eu tenho certeza que a separação da minha mãe com 30 anos com um cara assim... foi lindo, porque pude acompanhar isso".>

"Se ela tivesse vivido isso tudo, casado com um cara diferente e não tivesse me tido, eu não teria acompanhado isso", reconheceu.>

Na conversa, Luisa também falou sobre o antigo relacionamento com Caio Blat - e, principalmente, a criação de Bento, filho do ator com Maria Ribeiro. O menino foi enteado da atriz por 7 anos. "Ele foi um amor pelo qual eu tive que batalhar, porque já estava tudo um pouco contra mim...", falou. Maria então questionou: "O que estava contra você? Só eu!". E Luisa justificou: "Tudo, é um menino pequeno, ele te idolatra... era muito difícil (...) Quanto mais ele cresceu, mais próxima eu fiquei, porque pude aproveitar mais".>

A atriz também admitiu que refere lidar com crianças mais velhas, porque não gosta de "brincar todo dia" com crianças menores. "Brinquei com ele um dia!", afirmou. E Maria complementou: "Brincou um dia e me ferrou por 8 anos". "Fiz o básico: perguntei como foi a escola, como estava, o que estava acontecendo na vida dele... isso é muito para uma criança? Que legal!", disse Luisa.>

Em seguida, Maria deu detalhes sobre a relação das duas: "A Luisa e eu, como não tinha um nome para o que a gente era, decidimos nos chamar de comadres, porque pensamos: 'Não é possível que não tenha um nome carinhoso e que dê conta de uma relação tão complexa, profunda, cheia de B.O. e cheia de amor'. E é tão bonito que seja isso. Hoje em dia, das coisas que acho mais bonitas, são as coisas que têm curvas dramáticas, porque a gente pode ir para tantos lugares na vida, que pensamos: 'Caramba, achei que era uma coisa, mas é outra coisa, mas é outra coisa....'".>

"E de uma beleza... tanta coisa que a gente ainda tem para dividir (risos). E claro que a gente já elaborou muitas questões e traumas compartilhados...", falou Arraes. E Ribeiro complementou: "E fora que estaremos unidas para sempre, porque sabemos...". "O duro que eu dei!", brincou a artista. E encerrou: "Partilhamos coisas muito pesadas e duras".>