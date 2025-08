DOENÇA DE LYME

Justin Timberlake revela diagnóstico de doença grave e desabafa: 'Foi um choque'

Cantor explica motivo de queda de desempenho nos palcos e detalha sintomas debilitantes da Doença de Lyme

Heider Sacramento

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 07:58

O astro decidiu tornar pública sua condição para evitar mal-entendidos com os fãs Crédito: Divulgação

O cantor Justin Timberlake revelou, na quinta-feira (31), que foi diagnosticado com Doença de Lyme, infecção bacteriana transmitida por carrapatos e que pode causar complicações sérias quando não tratada. O anúncio veio após críticas ao desempenho do artista na turnê Forget Tomorrow, marcada por apresentações com menor intensidade vocal e física. O astro decidiu tornar pública sua condição para evitar mal-entendidos com os fãs. >

“Quando recebi o diagnóstico pela primeira vez, fiquei realmente chocado. Mas, pelo menos, pude entender por que eu subia no palco sentindo uma dor nervosa intensa ou uma fadiga e mal-estar absurdos”, revelou Timberlake, que relatava dores persistentes e cansaço extremo desde o início da turnê em abril.>

A doença de Lyme, mais comum no hemisfério norte, pode provocar dores musculares e nas articulações, febre, lesões na pele e até alterações neurológicas e cardíacas. Nos Estados Unidos, onde o cantor mora, o número de casos é consideravelmente alto.>

Mesmo diante do quadro, o artista optou por seguir com a agenda: “Decidi que a alegria que me dá estar no palco supera, de longe, o estresse passageiro que meu corpo estava sentindo. E estou muito feliz por ter continuado.” A turnê, que passou por 41 cidades, arrecadou mais de US$ 73 milhões.>

Timberlake também falou sobre a dificuldade de dividir sua condição com o público. “Estava relutante em falar sobre isso porque fui criado para guardar algo assim para mim mesmo, mas estou tentando ser mais transparente sobre as minhas lutas para que elas não sejam mal interpretadas.” Em tom emocional, completou: “Não digo isso para que sintam pena de mim, mas para lançar luz sobre o que venho enfrentando nos bastidores... viver com isso pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente.”>