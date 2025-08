NOVELA DAS 6

Bilhete misterioso deixa Estela abalada no capítulo desta sexta (01) em Êta Mundo Melhor!

Reviravoltas e um recado enigmático agitam o capítulo da novela das seis na Globo

O capítulo desta sexta-feira (01) de Êta Mundo Melhor! chega repleto de reviravoltas. Estela se surpreende ao flagrar Celso na casa de Zulma e não esconde a desconfiança com a situação. Ainda assim, ela toma uma decisão importante: dará aulas para as crianças no casarão e promete reerguer a escola com a ajuda de todos.>