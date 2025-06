LEMBRA DELE?

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor' estreia na próxima segunda-feira (30) substituindo 'Garota do Momento'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de junho de 2025 às 15:02

JP Rufino, 'Pirulito' em Êta Mundo Bom! Crédito: Reprodução

O ator JP Rufino, que encantou o público como Pirulito em Êta Mundo Bom (2016), não estará na nova novela das seis da Globo, Êta Mundo Melhor, que estreia na próxima segunda-feira (30). A ausência do personagem, fiel escudeiro de Candinho (Sérgio Guizé) na história original, já gerou questionamentos entre os fãs. E o próprio JP resolveu esclarecer os motivos. >

Em uma interação com seguidores nas redes sociais, o ator, hoje com 22 anos, explicou: “Infelizmente, não estarei! Devido à idade, eles queriam que meu personagem aparentasse ser mais novo, o que já não consigo mais transmitir.”>

A saída de Pirulito da trama foi contornada com a criação de um novo personagem: Picolé, sobrinho do antigo confidente de Candinho. Interpretado por Isaac Amendoim, o menino herdará a função de fiel parceiro do protagonista.>

Embora Pirulito não apareça fisicamente na novela, o personagem será citado na nova fase da história, que se passa anos depois da trama original. Segundo informações dos bastidores, o personagem teria deixado o Brasil para se dedicar aos estudos.>

JP Rufino começou sua carreira na TV ainda criança, em 2013, na novela Além do Horizonte. Seu carisma e talento chamaram atenção em tramas como Alto Astral (2014), Orgulho e Paixão (2019) e até mesmo em uma participação especial no final de Um Lugar ao Sol (2022), já com 19 anos.>

Além das novelas, JP também integrou o elenco de O Dono do Lar, humorístico do Multishow, e fez parte de produções originais do Globoplay, como Acampamento de Magia para Jovens Bruxos (2023) e O Jogo que Mudou a História (2024).>

Fora das telinhas, JP Rufino mostra versatilidade: é apaixonado por videogames e produz conteúdo sobre o tema nas redes sociais. Com mais de 180 mil seguidores no Instagram, ele compartilha transmissões ao vivo, análises de lançamentos e bastidores de eventos do mundo gamer.>