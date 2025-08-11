MUDANÇA

Lucas Leto, Sardinha de 'Vale Tudo', substitui MC Livinho no 'Dança dos Famosos' após acidente

Ator baiano de 26 anos assume vaga no quadro do “Domingão com Huck”

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:00

Ator Lucas Leto substitui MC Livinho no "Dança dos Famosos" Crédito: Reprodução/TV Globo

O ator Lucas Leto, 26 anos, conhecido por interpretar o personagem Sardinha na novela Vale Tudo, foi anunciado no último domingo (10) como o novo participante do Dança dos Famosos 2025. Ele entra no lugar do cantor MC Livinho, 30, que precisou deixar a disputa após sofrer um acidente de moto.

Entusiasmado com a oportunidade, Lucas declarou no palco do Domingão com Huck: "É uma oportunidade única. Estarei presente 100%, me dedicando e sendo o melhor que posso ser. Vai ser um desafio, mas eu gosto de desafios."

MC Livinho sofreu uma perfuração no pulmão em decorrência do acidente e chegou a ficar internado na UTI. Apesar de já estar em recuperação, o cantor explicou, em vídeo exibido no programa, que ainda sente dores ao realizar algumas atividades.

"Graças a Deus estou melhorando, fazendo fisioterapia. Mas quando me empolgo, as dores voltam. Agora é só sombra e água fresca", disse o artista, com bom humor.

Lucas Leto 1 de 8

O apresentador Luciano Huck convidou Livinho para participar da próxima edição do quadro, convite que o funkeiro aceitou animado.