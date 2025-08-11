Lucas Leto, Sardinha de 'Vale Tudo', substitui MC Livinho no 'Dança dos Famosos' após acidente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:00
O ator Lucas Leto, 26 anos, conhecido por interpretar o personagem Sardinha na novela Vale Tudo, foi anunciado no último domingo (10) como o novo participante do Dança dos Famosos 2025. Ele entra no lugar do cantor MC Livinho, 30, que precisou deixar a disputa após sofrer um acidente de moto.
Entusiasmado com a oportunidade, Lucas declarou no palco do Domingão com Huck: "É uma oportunidade única. Estarei presente 100%, me dedicando e sendo o melhor que posso ser. Vai ser um desafio, mas eu gosto de desafios."
MC Livinho sofreu uma perfuração no pulmão em decorrência do acidente e chegou a ficar internado na UTI. Apesar de já estar em recuperação, o cantor explicou, em vídeo exibido no programa, que ainda sente dores ao realizar algumas atividades.
"Graças a Deus estou melhorando, fazendo fisioterapia. Mas quando me empolgo, as dores voltam. Agora é só sombra e água fresca", disse o artista, com bom humor.
Lucas Leto
O apresentador Luciano Huck convidou Livinho para participar da próxima edição do quadro, convite que o funkeiro aceitou animado.
A temporada atual do Dança dos Famosos reúne nomes como Fernanda Paes Leme, Nicole Bahls, Alan Souza Lima, Wanessa Camargo, Rodrigo Faro e Silvero Pereira.