ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta terça (30 de dezembro) avisa a 3 signos: você terá respostas e sonho revelador, mas é preciso estar atento

Recado espiritual desta terça-feira (30) fala de mensagens sutis, lembranças marcantes e sinais que chegam quando a mente silencia

Fernanda Varela

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O Anjo da Guarda do dia 30 de dezembro traz uma energia sensível e profunda. Para três signos, o recado não chega em palavras ditas, mas em sonhos, sensações e lembranças que insistem em voltar. Há uma forte conexão com quem já partiu, não como dor, mas como resposta. O dia favorece entendimentos internos, encerramentos emocionais e a sensação de que algo finalmente faz sentido.

Câncer

Para Câncer, a mensagem chega de forma emocionalmente intensa. Um sonho, uma lembrança ou até um cheiro pode despertar a sensação de presença e acolhimento. O Anjo da Guarda indica respostas ligadas a decisões do passado e a vínculos familiares. Confie no que você sentiu ao acordar, não no que os outros tentam racionalizar.

Escorpião

O recado para Escorpião vem como clareza após um período de silêncio. Sonhos profundos ou pensamentos recorrentes trazem respostas que você vinha evitando encarar. A mensagem de quem já se foi atua como um empurrão para seguir adiante sem culpa. Algo se encerra internamente, abrindo espaço para mais leveza.

Peixes

Para Peixes, o contato é sutil, mas marcante. O Anjo da Guarda indica sonhos simbólicos, cheios de imagens e emoções, que funcionam como orientação. A mensagem recebida ajuda a aliviar dúvidas e reforça que você não está sozinho em suas escolhas. Preste atenção aos detalhes, eles dizem mais do que parecem.

