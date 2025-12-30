Anjo da Guarda desta terça (30 de dezembro) avisa a 3 signos: você terá respostas e sonho revelador, mas é preciso estar atento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 00:30
O Anjo da Guarda do dia 30 de dezembro traz uma energia sensível e profunda. Para três signos, o recado não chega em palavras ditas, mas em sonhos, sensações e lembranças que insistem em voltar. Há uma forte conexão com quem já partiu, não como dor, mas como resposta. O dia favorece entendimentos internos, encerramentos emocionais e a sensação de que algo finalmente faz sentido.
Câncer
Para Câncer, a mensagem chega de forma emocionalmente intensa. Um sonho, uma lembrança ou até um cheiro pode despertar a sensação de presença e acolhimento. O Anjo da Guarda indica respostas ligadas a decisões do passado e a vínculos familiares. Confie no que você sentiu ao acordar, não no que os outros tentam racionalizar.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Escorpião
O recado para Escorpião vem como clareza após um período de silêncio. Sonhos profundos ou pensamentos recorrentes trazem respostas que você vinha evitando encarar. A mensagem de quem já se foi atua como um empurrão para seguir adiante sem culpa. Algo se encerra internamente, abrindo espaço para mais leveza.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Peixes
Para Peixes, o contato é sutil, mas marcante. O Anjo da Guarda indica sonhos simbólicos, cheios de imagens e emoções, que funcionam como orientação. A mensagem recebida ajuda a aliviar dúvidas e reforça que você não está sozinho em suas escolhas. Preste atenção aos detalhes, eles dizem mais do que parecem.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
O Anjo da Guarda do dia 30 de dezembro lembra que respostas nem sempre chegam pela lógica. Às vezes, elas aparecem quando o coração descansa e a mente se abre. Honrar o que foi vivido, sem se prender à dor, é o que permite seguir com mais clareza e paz.