Semente de jabuticaba pode ser chave no combate à obesidade, revela estudo da USP

Pesquisa da USP identifica ação anti-inflamatória no caroço da jabuticaba contra ganho de peso

Agência Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 07:41

Compostos da semente reduzem inflamação e melhoram metabolismo em testes com animais, aponta estudo Crédito: Wikimedia Commons

Pequena, mas poderosa: a jabuticaba, fruta típica da Mata Atlântica, pode se tornar uma aliada no enfrentamento da obesidade. Um estudo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (USP) descobriu que os elagitaninos, compostos fenólicos presentes nas sementes da fruta, possuem efeito anti-inflamatório e ajudam a prevenir o acúmulo excessivo de gordura.

As sementes da jabuticaba se mostraram eficazes no controle do peso devido à alta concentração de elagitaninos, substâncias com propriedades anti-inflamatórias comprovadas. Esses compostos atuam diretamente nos processos metabólicos relacionados ao desenvolvimento da obesidade.

Os compostos fenólicos, grupo de moléculas encontradas em plantas e caracterizadas por sua estrutura aromática, são os responsáveis pelos efeitos positivos. Na jabuticaba, os elagitaninos, presentes principalmente nas sementes, demonstraram capacidade de reduzir inflamações e auxiliar no controle do peso.

A descoberta foi feita pelo Laboratório de Compostos Bioativos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP.

Assim como diversos países, o Brasil enfrenta uma epidemia de obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os casos no mundo dobraram entre 1980 e 2014.

Atualmente, mais de 1,9 bilhão de adultos e 42 milhões de crianças menores de cinco anos estão acima do peso. Diante desse cenário, pesquisas como a da nutricionista Gabriela Cunha, que originou uma dissertação de mestrado na FCF, ganham grande relevância.

Jabuticaba entre as principais fontes de compostos fenólicos

Presentes em alimentos vegetais, os compostos fenólicos (CFs) são reconhecidos por seus benefícios à saúde. Chás, cacau, vinho e frutas como a jabuticaba são ricos nessas substâncias, conhecidas por suas ações antioxidante e anti-inflamatória.

Estudos anteriores já haviam comprovado os efeitos positivos da jabuticaba, mas a pesquisa de Gabriela Cunha focou especificamente nas sementes, que se destacaram pela alta presença de elagitaninos. O objetivo foi avaliar como esses compostos atuam na prevenção da síndrome metabólica, que inclui obesidade, diabetes tipo 2 e colesterol alto.

Testes em animais comprovam eficácia

Para simular condições semelhantes às de pessoas com sobrepeso, Gabriela submeteu 60 camundongos a uma dieta rica em gordura e açúcar por oito semanas. Dois grupos receberam compostos fenólicos da jabuticaba – um com todos os CFs, incluindo elagitaninos, e outro sem os elagitaninos. Enquanto isso, um terceiro grupo manteve uma alimentação balanceada, e um quarto consumiu apenas a dieta hipercalórica, sem suplementação.

Ao final do experimento, os camundongos que receberam todos os compostos fenólicos, mesmo com a dieta gordurosa, mantiveram um perfil metabólico semelhante ao dos animais saudáveis. Já aqueles que ingeriram os polifenóis sem elagitaninos tiveram resultados tão ruins quanto o grupo sem suplementação.

Gabriela destacou que a principal conclusão do estudo foi "confirmar o papel essencial dos elagitaninos na prevenção da obesidade".

Resultados da pesquisa em laboratório Crédito: Arquivo pessoal