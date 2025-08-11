Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Semente de jabuticaba pode ser chave no combate à obesidade, revela estudo da USP

Pesquisa da USP identifica ação anti-inflamatória no caroço da jabuticaba contra ganho de peso

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 07:41

Compostos da semente reduzem inflamação e melhoram metabolismo em testes com animais, aponta estudo
Compostos da semente reduzem inflamação e melhoram metabolismo em testes com animais, aponta estudo Crédito: Wikimedia Commons

Pequena, mas poderosa: a jabuticaba, fruta típica da Mata Atlântica, pode se tornar uma aliada no enfrentamento da obesidade. Um estudo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (USP) descobriu que os elagitaninos, compostos fenólicos presentes nas sementes da fruta, possuem efeito anti-inflamatório e ajudam a prevenir o acúmulo excessivo de gordura.

Jabuticaba

Jabuticaba por Shutterstock
[Edicase]O extrato da casca da jabuticaba pode ajudar na prevenção ao pré-diabetes (Imagem: Milton Buzon | Shutterstock) por Imagem: Milton Buzon | Shutterstock
[Edicase]Os benefícios da jabuticaba podem ser aproveitados por meio da polpa, da casca e até das sementes (Imagem: litchima | Shutterstock) por Imagem: litchima | Shutterstock
1 de 3
Jabuticaba por Shutterstock

As sementes da jabuticaba se mostraram eficazes no controle do peso devido à alta concentração de elagitaninos, substâncias com propriedades anti-inflamatórias comprovadas. Esses compostos atuam diretamente nos processos metabólicos relacionados ao desenvolvimento da obesidade.

Os compostos fenólicos, grupo de moléculas encontradas em plantas e caracterizadas por sua estrutura aromática, são os responsáveis pelos efeitos positivos. Na jabuticaba, os elagitaninos, presentes principalmente nas sementes, demonstraram capacidade de reduzir inflamações e auxiliar no controle do peso.

A descoberta foi feita pelo Laboratório de Compostos Bioativos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP.

Assim como diversos países, o Brasil enfrenta uma epidemia de obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os casos no mundo dobraram entre 1980 e 2014.

Atualmente, mais de 1,9 bilhão de adultos e 42 milhões de crianças menores de cinco anos estão acima do peso. Diante desse cenário, pesquisas como a da nutricionista Gabriela Cunha, que originou uma dissertação de mestrado na FCF, ganham grande relevância.

Jabuticaba entre as principais fontes de compostos fenólicos

Presentes em alimentos vegetais, os compostos fenólicos (CFs) são reconhecidos por seus benefícios à saúde. Chás, cacau, vinho e frutas como a jabuticaba são ricos nessas substâncias, conhecidas por suas ações antioxidante e anti-inflamatória.

Estudos anteriores já haviam comprovado os efeitos positivos da jabuticaba, mas a pesquisa de Gabriela Cunha focou especificamente nas sementes, que se destacaram pela alta presença de elagitaninos. O objetivo foi avaliar como esses compostos atuam na prevenção da síndrome metabólica, que inclui obesidade, diabetes tipo 2 e colesterol alto.

Testes em animais comprovam eficácia

Para simular condições semelhantes às de pessoas com sobrepeso, Gabriela submeteu 60 camundongos a uma dieta rica em gordura e açúcar por oito semanas. Dois grupos receberam compostos fenólicos da jabuticaba – um com todos os CFs, incluindo elagitaninos, e outro sem os elagitaninos. Enquanto isso, um terceiro grupo manteve uma alimentação balanceada, e um quarto consumiu apenas a dieta hipercalórica, sem suplementação.

Ao final do experimento, os camundongos que receberam todos os compostos fenólicos, mesmo com a dieta gordurosa, mantiveram um perfil metabólico semelhante ao dos animais saudáveis. Já aqueles que ingeriram os polifenóis sem elagitaninos tiveram resultados tão ruins quanto o grupo sem suplementação.

Gabriela destacou que a principal conclusão do estudo foi "confirmar o papel essencial dos elagitaninos na prevenção da obesidade".

Resultados da pesquisa em laboratório
Resultados da pesquisa em laboratório Crédito: Arquivo pessoal

A pesquisa, intitulada "Avaliação do efeito de extratos de compostos fenólicos da jabuticaba Sabará em camundongos com dieta hiperlipídica e rica em sacarose", foi orientada pela professora Maria Inés Genovese, do Laboratório de Compostos Bioativos da FCF-USP. Contou ainda com a parceria do professor André Marette, da Universidade Laval (Canadá), e recebeu financiamento do CNPq.

Mais recentes

Imagem - Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores

Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores
Imagem - Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'

Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'
Imagem - Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil