3 bebidas que limpam suas artérias naturalmente, segundo especialistas

Incluir essas bebidas na dieta pode ser a chave para um coração saudável

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:22

O suco de beterraba é ótimo para controlar pressão sanguínea
O suco de beterraba é ótimo para controlar pressão sanguínea Crédito: Imagem: freshtopia.net/Flickr

Doenças cardíacas são traiçoeiras, muitas vezes só se manifestando quando já estão em estágio avançado. Por isso, a prevenção através da limpeza arterial é fundamental, e essas três bebidas comprovadamente ajudam nesse processo.

O colesterol alto, principalmente o LDL, é um dos maiores vilões da saúde cardiovascular. A nutricionista Júlia Rezende e diversas pesquisas científicas destacam o poder dessas três bebidas na proteção do coração. Descubra quais são.

Beterraba: a bomba de óxido nítrico

"O suco de beterraba possui um substrato que é um precursor de óxido nítrico, que é um vasodilatador natural", explica Júlia Rezende par a a Gazeta de S. Paulo. Essa ação melhora a circulação e ajuda a controlar a pressão arterial.

Além de seus benefícios cardiovasculares, a nutricionista destaca que a bebida proporciona "uma injeção de energia muito grande". Por isso, é frequentemente recomendada como estimulante natural antes de atividades físicas.

Romã: o escudo antioxidante

Com seu alto teor de polifenóis e flavonoides, o suco de romã combate os radicais livres que danificam as artérias. Pesquisas indicam que seus compostos reduzem a inflamação vascular e melhoram o fluxo sanguíneo.

Além de proteger o sistema cardiovascular, os antioxidantes da romã têm ação comprovada na prevenção do câncer. A bebida também ajuda a evitar o acúmulo de placas de gordura nas paredes arteriais.

Chá verde: o detergente arterial

Estudo do Journal of the American Dietetic Association mostra que o chá verde reduz os níveis de colesterol LDL. Seus componentes atuam como verdadeiros "limpadores" das artérias, prevenindo obstruções.

Além de seus benefícios cardiovasculares, a bebida protege contra doenças degenerativas como Alzheimer. Evidências científicas também apontam seu potencial na prevenção de alguns tipos de câncer.

