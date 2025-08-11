CLIMA TENSO

Lucas Guimarães diz que perdeu 10 kg ao 'sofrer de amor', e Carlinhos Maia desmente: 'Emagreceu tomando Mounjaro'

Influenciadores, que anunciaram separação após 15 anos juntos, trocaram farpas em reencontro

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:38

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia Crédito: Reprodução

O reencontro entre Lucas Guimarães e Carlinhos Maia foi marcado por um clima de tensão. O apresentador do "Eita, Lucas!", do SBT, foi à casa do ex-marido buscar o restante das suas coisas, mas a visita viralizou por uma série de provocações entre os dois. Até o emagrecimento recente de Lucas virou tema para a troca de farpas.

O apresentador mostrou, em um vídeo publicado no Instagram no último sábado (9), que estava com a calça bem larga na cintura após perder 10kg. "Será que eu emagreci? Está cabendo dois aqui de mim", brincou. "Acho que perdi uns dez quilos. Estou sofrendo, viu! Estou sofrendo de amor", continuou.

No encontro com Carlinhos, ele voltou a falar sobre o emagrecimento. "Olha como eu emagreci sofrendo de amor". O influenciador, porém, desmentiu o ex-marido. "Gente, ele não emagreceu de amor, não. Emagreceu tomando um monte de Mounjaro no rabo, tomando 8 canetadas", falou. Lucas então assumiu que fez uso do famoso remédio. "Eu tomei, mas nesta semana após a separação passei quase uma semana sem comer, mas já estou reagindo. Ninguém morre nem vai morrer de amor, não".

Guimarães também opinou sobre a reação dos dois quanto ao fim do casamento. "Agora eu acho que estou sofrendo mais do que você, mas depois você vai sofrer mais". Mas Carlinhos discordou: "Acho que não vou sofrer, não. Não estou a fim de sofrer".

Eles também trocaram farpas sobre a sexualidade do influenciador. Após anunciarem a separação, no fim de julho, surgiram rumores de que a Eduarda Luvisneck seria o novo interesse amoroso de Carlinhos - e, consequentemente, o pivô do fim do casamento entre os dois. "Quem confundiu as bolas foi você. Eu tenho certeza absoluta de que sou gay", disse Lucas. "Eu não tenho certeza de nada na minha vida, sou uma pessoa incerta, uma metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas", rebateu o ex.