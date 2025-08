TÉRMINO

Após separação, Carlinhos Maia fala de divisão de bens: 'Lucas não é pobre'

Influenciador disse que os dois se casaram sob o regime de separação de bens

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 15:03

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram

Após anunciar o fim do casamento com Lucas Guimarães, Carlinhos Maia abriu o jogo sobre a divisão de bens do casal. Os dois estavam juntos há 15 anos e oficializaram a união em 2019. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, o influenciador deu detalhes sobre a separação e ressaltou que o apresentador do "Eita, Lucas!", do SBT, não é pobre.>

"Outra pergunta que me fazem, uns por preocupação, outros por curiosidade ou só para querer ver guerra: ‘Carlinhos, todos os imóveis são seus? Não são do casal?’. Presta atenção! O Lucas não é pobre, não, meus amores. O Lucas ganha milhões de reais e a gente sempre foi muito claro nas nossas coisas. A gente casou com separação de bens. Nunca falamos sobre isso, mas no papel é assim. Agora, na vida real, vou estar aqui para tudo que ele quiser", afirmou Carlinhos.>

"Vocês sabem que eu sempre gostei dessa coisa de casa, decorei a casa, e o Lucas nunca foi dessa vibe. Lucas é artista, mais artista do que eu. Essa casa, o meu apartamento em Maceió, era o meu maior sonho. Um sonho meu, e eu coloquei todo o meu dinheiro ali", completou.>

Carlinhos também reforçou que, apesar da separação, o ex pode sempre contar com ele no futuro. "Tudo o que ele precisar na vida dele... ele não vai ter metade das minhas coisas, das nossas coisas, ele me tem por inteiro para sempre. A gente nunca foi mesquinho com dinheiro...", finalizou.>

