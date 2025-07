TÉRMINO

Após separação de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães some e preocupa família e amigos

Segundo site, apresentador parou de responder mensagens e atender ligações

Desde que anunciou o fim do casamento com Carlinhos Maia, Lucas Guimarães tem causado preocupação entre familiares e amigos mais próximos. Segundo o portal LeoDias, o apresentador foi sumindo gradativamente das redes sociais e tem se mantido recluso. Ele teria parado até de responder mensagens e atender ligações.>

O sumiço acendeu um alerta na equipe de Lucas. O apresentador tem uma gravação agendada para o próximo fim de semana, mas, ainda de acordo com o site, ninguém da produção conseguiu confirmar se ele irá comparecer. O próprio portal tentou contato com o influenciador, sem retorno. Ele comanda o programa "Eita Lucas!", que vai ao ar aos sábados, no SBT.>

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia anunciaram a separação no último sábado (26), em postagem conjunta nas redes sociais. No comunicado, ressaltaram que não houve traição ou briga, e que a decisão foi tomada após pensarem muito sobre o assunto. Desde então, surgiram rumores de que a Eduarda Luvisneck seria o novo interesse amoroso de Carlinhos - e, consequentemente, o pivô do fim do casamento do influenciador.

