Gominho relata momento sobrenatural após morte de Preta Gil: 'Sua presença me guia'

Cantora morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer

Publicado em 31 de julho de 2025 às 08:38

Gominho relatou uma experiência sobrenatural que passou em uma cachoeira em Poço do Céu, na Serrinha do Alambari, no Rio de Janeiro, após a morte da amiga Preta Gil (1974-2025). O influenciador relatou aos seguidores no Instagram, na noite de quarta-feira (30), que sentiu a presença da cantora no local. Ela morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer.>

"Hoje fui na cachoeira ouvir o som das águas, deitado numa pedra, enquanto o sol me contemplava, senti o perfume dela em cada folha que chacoalhava", escreveu Gominho.>

"Se não fosse uma novela, a vida não teria graça. Sigo mantendo a festa enquanto choro pela estrada. Ainda bem que sua presença me guia em cada encruzilhada", completou.>

Na cerimônia de cremação da cantora, na última sexta-feira (25), o apresentador relembrou o dia em que conheceu a artista. Eles se falaram pela primeira vez no antigo Twitter, em 2010, e se viram pela primeira vez em um show dela no mesmo ano.>

"Sempre sinto ela viva. Ela mudou a minha vida do nada. Conheci a Preta da forma mais louca do mundo. Estava no show dela dançando. Sabia quem era e amava pela ousadia, mas nunca tinha visto na minha vida. Ela me viu dançando e falou: 'Viado, vem dançar no palco'. Assim que começou a nossa amizade", relembrou.>

Os dois ficaram próximos e chegaram a morar juntos em duas ocasiões: em 2013 e 2023 - a última logo após Preta ser diagnosticada com câncer colorretal. Na ocasião, Gominho chegou a pedir demissão do emprego em uma rádio em Salvador para ficar com a amiga.>