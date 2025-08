SAÚDE E BEM-ESTAR

Dormir demais faz mal? Entenda os riscos à saúde

Neurocientista explica por que dormir muito também pode ser um problema

Durante o Congresso Brain, Behavior and Emotions 2024, a neurocientista Mônica Andersen, do Instituto do Sono, explicou que o tempo ideal de sono varia de pessoa para pessoa — e que o excesso pode ser prejudicial. Mais do que descansar, é preciso encontrar o equilíbrio certo.>