TÁ ROLANDO?

Paola Carosella e Henrique Fogaça estão juntos? Entenda de onde surgiu a fanfic

Especulações surgiram após vídeos, elogios e clima de intimidade

Apesar do burburinho, Paola já negou qualquer envolvimento com o colega de reality. Em entrevista ao gshow, ela declarou de forma direta: “Somos amigos, temos uma relação de trabalho muito respeitosa e divertida. Só isso.” Já Fogaça, se irritou ao ser questionado. “Eu não sei de onde tiraram que eu tenho um caso com a Paola. Você é louco. Vá para o inferno.”, disse a um seguidor.>

Paola deixou o elenco fixo do MasterChef em 2021, após sete temporadas no ar. Desde então, mantém sua atuação como empresária e apresentadora em outros projetos, além de seguir ativa nas redes sociais. Mesmo fora da TV, os vídeos com Fogaça continuam rendendo comentários de fãs, especialmente quando mostram momentos descontraídos dos dois durante as gravações passadas do programa.>