REVELAÇÃO!

Influenciadora apontada como pivô de separação entre Carlinhos e Lucas frequentou casa de influencers; saiba quem é

Carlinhos Maia fez descoberta sobre sexualidade; Lucas Guimarães e influenciador anunciaram término no último sábado

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães assumiram o término na relação no último sábado (26) através da principal rede social para aproximação com o público, o Instagram. Os dois compartilhavam momentos de alegria, afeto, decisões sérias e trabalhos. >

Apesar do momento delicado e afetuoso que envolve a separação dos influencers, situações sobre a relação entre os dois, até mesmo do passado, apontavam uma possível traição. >

Segundo o portal Carlinhos Maia é bissexual e está conhecendo a influencer Eduarda Luvisneck, conhecida como Duda. Com mais de 64 mil seguidores no Instagram, e mais de 200 mil no Tik Tok, a influencer produz e publica vídeos divertidos, trends e outros conteúdos nas redes sociais.>

Duda também gosta muito de animais e tem fotos com cães, além da foto de uma cobra. Além disso, compartilha do gosto pela leitura. No Instagram, a influencer publicou alguns trechos de marcações em livros de autoajuda como ‘Quem Pensa Enriquece: O Legado’, do autor Napoleon Hill.>