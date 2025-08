SEM CRISE

Marina Ruy Barbosa rebate boatos de crise no noivado com bilionário

Atriz desmente rumores nas redes sociais e garante que relacionamento segue firme

Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, se pronunciou publicamente após boatos sobre uma possível crise no relacionamento com o noivo, o empresário Abdul Fares, de 40 anos. A especulação tomou força nas redes sociais nos últimos dias, após internautas apontarem que a atriz teria deixado de seguir o parceiro no Instagram e estaria sem aliança. A assessoria de Marina negou: “A informação não procede. E a atriz nunca seguiu nenhum perfil do noivo, uma vez que ele não tem conta ativa em rede social”. >