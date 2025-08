POLÊMICA

Marina Ruy Barbosa termina noivado? Assessoria se pronuncia e esclarece rumores

Assessoria de Marina Ruy Barbosa nega término com Abdul Fares após rumores nas redes

A assessoria de Marina Ruy Barbosa se manifestou após rumores sobre o fim do noivado da atriz com o empresário Abdul Fares dominarem as redes sociais. As especulações começaram após uma publicação da jornalista Fabíola Reipert no Instagram, apontando que Marina teria deixado de seguir o noivo e aparecido sem o anel de noivado em registros recentes. >