NA ILHA FISCAL

Atração internacional, regras rígidas e ex vetado: o que sabemos sobre o aniversário milionário de Bruna Marquezine

Atriz comemora seus 30 anos com evento luxuoso no Rio; Neymar e Enzo Celulari foram vetados da lista de convidados

Bruna Marquezine vai celebrar seus 30 anos com uma festa milionária e cheia de regras no próximo dia 15 de agosto, no Rio de Janeiro. O evento será realizado na histórica Ilha Fiscal, com investimento estimado em mais de R$ 1 milhão, lista restrita a 200 convidados e protocolos rígidos impostos pela Marinha. >