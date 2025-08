PRESENTÃO

Alexandre Pires revela choque após presente de Faustão: 'Liguei para ele achando que era engano'

Cantor ficou sem reação

Durante participação no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, exibido no domingo (27), Alexandre Pires relembrou um episódio marcante envolvendo Fausto Silva. O cantor contou que recebeu um presente de R$ 100 mil do apresentador, como forma de reconhecimento por uma apresentação especial.>