Jornalista da Record é internada com celulite facial: 'Nunca tinha ouvido falar'

Adriana Perroni ficou duas semanas afastada da TV durante tratamento

A jornalista Adriana Perroni, da Record, contou que precisou ficar duas semanas afastada da televisão após ser diagnosticada com celulite facial. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a repórter disse que não conhecia a doença e fez um alerta aos seguidores.>

"Algumas semanas, senti um carocinho perto do olho esquerdo, mas não dei bola. Pensei que pudesse ser terçol, espinha. Como a maquiagem cobria bem, fui levando", iniciou.>

"Dias depois, esse carocinho começou a se espalhar, a região ficou bem inchada e passou a me incomodar mais. Antibióticos via oral não resolveram o problema e procurei o pronto-socorro, certa de que iriam prescrever outros medicamentos. Quem sabe uma pomadinha...", continuou.>

Adriana, porém, teve o diagnóstico de celulite facial. Ela aproveitou para explicar a doença. "A médica disse que era caso de internação. Gente, celulite facial é uma infecção por bactéria, que pode se espalhar rapidamente pela pele e, se não tratada corretamente, pode evoluir para infecção nos olhos, no cérebro e, em casos extremos, pode até matar", alertou.>

A jornalista relatou que passou cinco dias internada, além de outros seis recebendo antibióticos fortes, por meio de cateter, com enfermeiros em homecare. "Foi um período difícil, ficar longe do trabalho, da rotina, das coisas que fazem parte de quem eu sou. O corpo dá sinais e quando a gente não escuta, ele grita. Fica o alerta. Se notar um inchaço diferente ou algo que fuja do comum, procure um médico. Quanto antes, melhor", finalizou.>