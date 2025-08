POLIAMOR

Quem é Hélyo Felipe, modelo pansexual do reality da Globo que vive affair com Gominho

Participante do "Terceira Metade", Hélyo Felipe chama atenção por seu estilo e visão sobre o poliamor

Heider Sacramento

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 08:37

Gominho vive affair com Hélyo Felipe, modelo pansexual Crédito: Reprodução/Instagram

O modelo paulista Hélyo Felipe, de 25 anos, virou assunto nas redes sociais após ser apontado como o novo affair do apresentador Gominho. Com uma trajetória marcada por criatividade, liberdade afetiva e presença no reality Terceira Metade, exibido pelo Globoplay, Hélyo representa uma nova geração que vive o amor de forma fluida e sem rótulos. >

Morador do bairro da Consolação, em São Paulo, Hélyo se identifica como pansexual e adepto do poliamor. Ele trabalha como modelo, atua no ramo publicitário, escreve poesias e é fundador de uma agência voltada à criação de conteúdo e estratégia para influenciadores. Sua participação no programa da Globo, apresentado por Deborah Secco, aconteceu como solteiro. Apesar de não ter formado um trisal durante a temporada, que teve episódios gravados na Bahia, o jovem conquistou visibilidade com sua personalidade leve e aberta ao diálogo sobre afetos.>

O envolvimento com Gominho começou fora das telas e foi confirmado recentemente após uma série de publicações nas redes sociais. “A gente se ama! A gente sempre questiona que onda é essa que a gente tem… Um sentimento de amizade com plus infinitos de afetos e coisuxas”, disse Gominho ao responder um seguidor no X, antigo Twitter. “A gente se encontrou na rua e tá vivendo a vida bem! É meio isso!”, completou o apresentador.>

A repercussão do romance reforçou os temas debatidos no próprio reality: novas formas de se relacionar, abertura emocional e o direito de amar com liberdade. “Sou aberto aos meus sentimentos. Quando se tem amor, toda experiência é válida! Não tenho medo de me entregar”, afirmou Gominho em entrevista recente ao gshow, ao comentar sobre sua vivência em relações não monogâmicas há sete anos.>