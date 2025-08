sua diversão

5 filmes que chegam ao cinema em agosto de 2025

Descubra os principais lançamentos para acompanhar nas telonas

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 15:35

As estreias de agosto prometem movimentar as salas de cinema e atrair públicos de todos os estilos Crédito: Imagem: bbernard | Shutterstock

Agosto prepara uma seleção variada de estreias que prometem movimentar as salas de cinema e atrair públicos de todos os estilos. Com gêneros que vão da comédia ao drama, passando por histórias leves e intensas, as produções chegam carregadas de expectativas. Cada título traz uma proposta diferente, garantindo experiências únicas para quem ama acompanhar lançamentos na telona. >

Confira 5 filmes que chegam ao cinema em agosto de 2025! >

1. Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda (07/08)

“Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda” resgata a química entre mãe e filha em uma sequência que mistura emoção e comédia Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney

“Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda” retoma a história que marcou gerações, reunindo Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan em uma sequência cheia de humor e emoção. Após anos dos acontecimentos do primeiro filme, Anna agora é mãe e vive a expectativa de se tornar madrasta, enquanto Tess encara a vida como avó premiada e com mudanças que testam sua paciência. >

Quando uma nova troca de corpos bagunça tudo outra vez, mãe e filha precisam aprender juntas que amadurecer também é aceitar o inesperado. A produção mistura nostalgia e frescor, entregando piadas rápidas, conflitos familiares reais e momentos tocantes sobre relações entre gerações. Com direção de Nisha Ganatra e roteiro de Jordan Weiss, o filme promete agradar tanto quem viu o original quanto o novo público. >

2. Corra que a Polícia Vem Aí! (14/08)

"Corra que a Polícia Vem Aí!" traz de volta o humor

A clássica comédia policial retorna com uma roupagem atual em “Corra que a Polícia Vem Aí!”. Desta vez, Liam Neeson assume o papel de Frank Drebin Jr., filho do icônico personagem da franquia original. A trama acompanha o novo líder do esquadrão enfrentando uma missão absurda para salvar o mundo, equilibrando ação frenética e o humor nonsense que consagrou a trilogia. >

Pamela Anderson e Paul Walter Hauser completam o elenco, trazendo novas dinâmicas para os personagens. A direção de Akiva Schaffer aposta em manter a essência do original, mas atualizando piadas e referências para o público de hoje. Entre perseguições caóticas e diálogos hilários, o filme promete ser um dos destaques da temporada. >

3. Os Caras Malvados 2 (14/08)

Em “Os Caras Malvados 2”, a turma retorna para provar que mudar de vida pode ser o maior desafio de todos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

Cinco anos depois do primeiro longa, “Os Caras Malvados 2” traz de volta Sr. Lobo e sua equipe de foras-da-lei em uma nova aventura animada. Tentando levar uma vida correta e conquistar a confiança da sociedade, eles descobrem que ser “bom” pode ser mais complicado do que qualquer plano criminoso. >

A calmaria acaba quando um grupo de criminosas ameaça a paz recém-conquistada e força a turma a aceitar um último trabalho perigoso. A sequência mantém o ritmo acelerado e o humor afiado, reforçando as mensagens sobre amizade, lealdade e segundas chances. Dirigido por Pierre Perifel e Juan Pablo Sans, o filme aposta em ação divertida e personagens carismáticos para encantar crianças e adultos. >

4. Amores à Parte (21/08)

Em “Amores à Parte”, a vida afetiva vira de cabeça para baixo em uma trama sobre amor e autodescoberta Crédito: Imagem: Reprodução digital | Diamond Films

O longa “Amores à Parte” explora os altos e baixos dos relacionamentos contemporâneos com uma mistura de romance, drama e humor. Carey vê sua vida virar do avesso quando a esposa confessa uma traição e pede o divórcio, empurrando-o para uma jornada de autodescoberta. Em busca de apoio, ele recorre aos amigos Julie e Paul, apenas para descobrir que o segredo do casamento deles é ser aberto. >

A trama ganha intensidade quando Carey tenta aplicar essa ideia na própria vida e desencadeia uma série de situações inesperadas. Dakota Johnson, Adria Arjona, Kyle Marvin e Michael Angelo Covino formam o elenco desse filme, que fala sobre amor , limites e a complexidade dos vínculos humanos. >

5. Os Roses: Até que a Morte os Separe (28/08)

Em "Os Roses: Até que a Morte os Separe", um casamento aparentemente perfeito desmorona em meio a ressentimentos

“Os Roses: Até que a Morte os Separe” revisita o clássico “A Guerra dos Roses” com uma nova perspectiva e elenco de peso. Olivia Colman e Benedict Cumberbatch vivem Ivy e Theo, um casal aparentemente perfeito que esconde pequenas rachaduras sob a superfície. Quando a carreira dela dispara e a dele desmorona, a relação entra em uma espiral de ressentimentos, disputas e revelações ácidas. >