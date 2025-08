AMOR NO AR

Gominho revela affair com bonitão de reality show da Globo: 'Vivendo a vida bem'

Apresentador viajou recentemente com o modelo Hélyo Felipe, que integra o "Terceira Metade"

O amor está no ar para Gominho! O apresentador revelou que está vivendo um affair com o modelo Hélyo Felipe, um dos participantes do reality show de trisal "Terceira Metade", apresentado por Deborah Secco no Globoplay.>