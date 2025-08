VEJA

Ex-BBB Lucas Buda mostra antes e depois após perder 10kg em 15 dias

Influenciador disse que mudou hábitos e teve ajuda profissional

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 11:03

Lucas Buda Crédito: Reprodução/Instagram @grouphave_

O ex-BBB Lucas Buda impressionou seus seguidores do Instagram ao mostrar a transformação drástica que passou em um curto período de tempo. O influenciador, que já foi professor de Educação Física e de capoeira, contou que perdeu 10kg em apenas 15 dias, uma mudança que já teve impacto positivo em sua autoestima.>

Lucas explicou que algumas atividades que fazia antes, como amarrar os sapatos, se tornaram mais difíceis. Também assumiu que teve problemas com sua imagem devido a comentários que sofreu nas redes sociais após deixar o Big Brother Brasil 24.>

"Vocês sabem que eu não gosto de me expor. No BBB, eu não tinha problema com meu corpo, mas após sair de lá e me deparar com uma enxurrada de comentários sobre meu corpo/aparência, eu decidi me preservar e de lá pra cá nunca mais apareci publicamente sem camisa, uma forma de evitar…", afirmou.>

"A realidade é que tarefas que antes eram fáceis, começaram a se tornar difíceis, amarrar o sapato, jogar capoeira, jogar futebol, meu corpo começou a ficar disfuncional e aí foi hora de procurar ajuda", seguiu.>

Ele disse que contou com a ajuda da nutróloga Layana Souza para iniciar a mudança. "A Dr.ᵃ Layana Souza começou há exatos 15 dias um acompanhamento (ela veio na minha casa conferir as marmitas que fiz do plano alimentar), montou o plano alimentar de acordo com a minha rotina, cuidou da aplicação de medicamentos e de nutrientes que estavam em falta no meu corpo".>