NOVELA DAS 9

Flagra explosivo, separação e gravidez agitam capítulo de 'Vale Tudo' deste sábado (2)

Ivan termina casamento, Sardinha flagra Fátima e César, e Solange surpreende com desejo de ser mãe

O capítulo de número 108 da novela "Vale Tudo", que vai ao ar neste sábado (2), promete agitar o público com revelações bombásticas, reviravoltas emocionais e novos conflitos familiares. Um dos momentos mais aguardados será o flagra de Sardinha (Lucas Leto), que descobre Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) juntos em um apart hotel. O encontro secreto deve sacudir os bastidores da trama, marcada por traições e intrigas. >

Outra virada importante acontece com Ivan (Renato Góes), que finalmente confessa a Raquel (Taís Araújo) que seu casamento com Heleninha (Paolla Oliveira) chegou ao fim. "A gente tentou, mas não deu. Meu coração ainda é seu", declara ele em uma cena emocionante. A revelação vem após uma conversa dolorosa entre Ivan e Heleninha, que sai devastada ao perceber que o ex ainda está apaixonado por Raquel.>