JUSTIÇA

Milton Nascimento processa Cruzeiro por uso indevido de música em vídeo de Gabigol

Clube da Esquina cobra indenização por uso não autorizado da canção em vídeo de contratação do atacante

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 14:36

Milton Nascimento é torcedor do Cruzeiro Crédito: Reprodução

O Cruzeiro foi acionado judicialmente por um trio de peso da música brasileira. Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, nomes icônicos do movimento Clube da Esquina, além da gravadora Sony Music, moveram uma ação contra o clube mineiro por uso não autorizado da faixa "Clube da Esquina nº 2" em um vídeo publicado nas redes sociais do time no início de 2025.>

A publicação, feita no Instagram oficial do Cruzeiro para anunciar a chegada do atacante Gabigol, utilizava a música composta pelos artistas em 1978. Segundo o processo que tramita na 1ª Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro, o clube não obteve autorização legal para o uso da obra.>

Na ação, a Sony Music solicita indenização por danos materiais, enquanto os três compositores reivindicam R$ 50 mil cada por danos morais, totalizando R$ 150 mil. A iniciativa de processar o clube surpreende muitos fãs, especialmente pelo fato de Milton Nascimento já ter declarado publicamente seu carinho pelo Cruzeiro, que é seu time do coração.>

Apesar do vínculo afetivo com o clube, os autores da ação reforçam que o uso comercial de obras protegidas por direitos autorais requer permissão formal, o que não ocorreu nesse caso.>

Milton Nascimento x Cruzeiro: veja quem está envolvido no caso judicial 1 de 8

O vídeo que gerou a controvérsia foi ao ar no dia 1º de janeiro de 2025, pouco após Gabigol se despedir oficialmente do Flamengo. A publicação destacava a contratação do atacante como o primeiro grande reforço da temporada, embalada pela emblemática canção que representa um dos marcos da música brasileira.>