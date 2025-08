FAMOSOS

Malvino Salvador e Kyra Gracie são criticados após simular agressão em elevador em vídeo de defesa pessoal

Casal recriou ataque que chocou o país, mas acabou sendo acusado de insensibilidade e desserviço

O casal Malvino Salvador, de 48 anos, e Kyra Gracie, de 38, foi duramente criticado nas redes sociais após publicar um vídeo em que simula uma cena de violência física inspirada em um caso recente que chocou o país. A publicação, feita na quarta-feira (31), reproduz a agressão sofrida por Juliana Garcia, de 35 anos, que levou 61 socos do ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29, dentro de um elevador, no último sábado (26), em Natal (RN) . O ataque foi registrado por câmeras de segurança e gerou grande comoção pública.>

No vídeo postado, Malvino representa o agressor e Kyra demonstra, passo a passo, técnicas de defesa pessoal, destacando maneiras que uma mulher pode reagir em situações de risco. Lutadora de jiu-jítsu e integrante da tradicional família Gracie, Kyra também abriu uma caixinha de perguntas nos stories para tirar dúvidas sobre como aplicar ou se proteger de certos golpes.>

“Resolvemos gravar este vídeo por conta do absurdo que aconteceu agora. Mulheres, aprendam a se defender”, escreveu Kyra, enquanto Malvino complementa: “Cuidem também das suas filhas para que elas saibam se proteger no futuro”. Na legenda do post, o casal reforça: “Lutar não te faz menos feminina. Te faz menos vulnerável. Não é sobre ser violenta. É sobre não ser vítima”. O conteúdo já ultrapassa 900 mil curtidas.>