8 praias deslumbrantes para conhecer em Menorca

A ilha espanhola conquista os turistas com suas belezas naturais

Portal Edicase

Publicado em 31 de julho de 2025 às 15:35

Menorca oferece um equilíbrio perfeito entre belezas naturais, riqueza cultural e gastronomia de alto nível Crédito: Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock

Sabe aquela sensação de descobrir um lugar que parece ter sido feito sob medida para suas férias dos sonhos? Pois bem, esse lugar existe e se chama Menorca. Como brasileiro apaixonado por viagens, posso dizer que esta pequena ilha espanhola conseguiu me conquistar desde o primeiro momento, combinando o melhor do mediterrâneo europeu com um ritmo de vida que lembra um pouco o nosso Brasil mais autêntico e descontraído. >

Diferente de suas irmãs mais badaladas – Mallorca e Ibiza –, Menorca manteve sua essência intacta, longe do turismo de massa. Declarada Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1993, esta ilha de apenas 700 km² oferece mais de 100 praias paradisíacas, povoados brancos encantadores, uma gastronomia que faz qualquer brasileiro se apaixonar e um patrimônio histórico fascinante. >

Não é à toa que cada vez mais brasileiros estão descobrindo Menorca como destino de férias. Como parte da Espanha, nos sentimos quase em casa com a língua parecida e a receptividade calorosa dos menorquinos. A ilha oferece aquele equilíbrio perfeito que buscamos em nossas férias: belezas naturais incríveis, cultura rica, boa comida, festas animadas quando queremos, e tranquilidade absoluta quando precisamos. >

Praias paradisíacas

Como brasileiros, somos exigentes quando o assunto é praia. Posso garantir que Menorca não vai decepcionar nem os mais acostumados com nossas praias paradisíacas. A ilha oferece mais de 100 praias e enseadas, muitas delas comparáveis ao nosso litoral brasileiro, como Arraial do Cabo ou Fernando de Noronha. >

Melhores praias do sul

A costa sul de Menorca é caracterizada por enseadas protegidas de água turquesa e areia branca, cercadas por penhascos baixos e pinheiros. >

1. Cala Macarella e Macarelleta

Estas são as praias mais fotografadas da ilha, e com razão. A água é de um azul-turquesa impressionante que lembra nossas piscinas naturais de Alagoas. Macarelleta, a menor das duas, é acessível por uma trilha de 10 minutos a partir de Macarella. >

Dica de brasileiro: chegue cedo (antes das 10h) para conseguir lugar no estacionamento, principalmente em julho e agosto. Leve água e comida, pois há apenas um pequeno quiosque na praia principal. >

2. Cala Turqueta

Cala Turqueta é perfeita para famílias com crianças Crédito: Imagem: Anetta Starowicz | Shutterstock

Minha favorita pessoal! Seu nome faz jus à cor incrível da água. Rodeada por pinheiros que oferecem sombra natural , é perfeita para famílias com crianças devido à entrada gradual no mar. No auge do verão, é necessário reservar estacionamento com antecedência ou usar o serviço de ônibus a partir de Ciutadella. >

3. Cala Mitjana e Mitjaneta

Duas praias conectadas por um caminho entre rochas. Mitjana é maior e mais acessível, enquanto Mitjaneta oferece mais privacidade. Ambas têm água cristalina e areia branca. Não há serviços disponíveis, então leve tudo o que precisar. >

4. Cala Galdana

Uma baía em forma de ferradura com todos os serviços necessários: restaurantes, lojas, aluguel de guarda-sóis e barcos. É ideal para famílias brasileiras com crianças pequenas devido à sua infraestrutura completa e águas calmas. A diferença de outras brasileiras é que aqui você pode caminhar da praia direto para seu hotel ou restaurante. >

5. Son Bou

Com quase 3 km de extensão, é a praia mais longa de Menorca. Oferece zonas com serviços completos junto à área turística e áreas praticamente virgens nos extremos. Suas águas geralmente são tranquilas, embora a profundidade aumente rapidamente em algumas zonas. >

Melhores praias do norte

A costa norte apresenta um cenário mais rústico e dramático, com praias de areia avermelhada ou dourada e falésias imponentes. O mar pode ser mais agitado , semelhante ao nosso litoral sul brasileiro. >

6. Cala Pregonda

Uma das praias mais fotogênicas da ilha, surpreende pela areia avermelhada e ilhotas rochosas dispersas em frente à costa. O acesso requer uma caminhada de cerca de 20-30 minutos a partir do estacionamento de Binimel·là. >

7. Praia de Cavalleria

A Praia de Cavalleria se destaca pela areia avermelhada Crédito: Imagem: Ugo Burlini | Shutterstock

Localizada no extremo do cabo de mesmo nome, esta ampla praia de areia avermelhada e águas cristalinas destaca-se por suas formações rochosas e falésias circundantes. Perfeita para contemplar o pôr do sol. >

8. Arenal de Son Saura

Não confundir com Son Saura do norte. Esta praia no extremo sul tem areia branca e águas rasas, ideal para famílias com crianças. Seu fácil acesso e os serviços disponíveis a tornam uma opção popular durante os meses de verão. >

Praias acessíveis

Para pessoas com mobilidade reduzida, praias como Son Bou, Cala Galdana, Arenal d’en Castell e Punta Prima contam com passarelas de madeira até a orla, banheiros adaptados, áreas de sombra reservadas e cadeiras anfíbias que permitem o banho assistido. >