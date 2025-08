FAMOSOS

Isis Valverde se emociona ao relembrar últimas palavras do pai antes de sua morte: 'Parece que ele sabia'

Atriz contou detalhes inéditos de seu último encontro com Rubens Valverde durante participação no Conversa com Bial

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 14:09

Durante participação no Conversa com Bial na última sexta-feira (01), Isis Valverde abriu o coração sobre a perda do pai, Rubens Valverde, que faleceu em 2020 após um infarto. Visivelmente emocionada, a atriz compartilhou detalhes comoventes da última conversa que teve com ele, em um momento que, segundo ela, parecia uma despedida anunciada.>

"Antes de partir, estávamos sentados no quintal de casa, como sempre fazíamos, e ele disse: 'É, agora posso ir embora. Você está bem, não precisa mais de mim'. Foi uma coisa muito louca. Parece que ele sabia o que estava por vir", relatou Isis, ao relembrar a cena marcante.>

Rubens, que sempre demonstrou amor e apoio pela filha, também nutria preocupações com a carreira artística de Isis, especialmente pelo desafio de sair da pequena Aiuruoca, em Minas Gerais, e tentar a sorte no competitivo mercado da televisão no Rio de Janeiro.>

"Ele não era contra minha profissão, muito pelo contrário. Me apoiava em tudo, mas também era realista. Dizia: 'Minha filha, você vem de uma cidade com quatro mil habitantes. Você acha mesmo que vai chegar à Globo, conseguir um papel?'", contou a atriz, que hoje tem uma carreira consolidada.>

Isis ainda revelou que o luto pela perda do pai continua presente, e recentemente usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade. "Hoje acordei com a sensação de que ele estava por perto. Peguei o celular e fui procurar o nome dele na agenda, como se fosse possível ligar. Só então caiu a ficha: ele não está mais aqui", escreveu. Rubens Valverde faleceu aos 65 anos, vítima de um infarto fulminante.>