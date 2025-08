FAMOSOS

Ex de Whindersson Nunes, Maria Lina desabafa após declaração do humorista: 'Não foi fácil'

Influenciadora abriu o coração sobre separação com Whindersson Nunes e expôs bastidores do luto

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 15:12

Maria Lina Deggan, influenciadora digital e ex-noiva de Whindersson Nunes, se pronunciou nas redes sociais após declarações recentes do humorista sobre o relacionamento dos dois. Durante uma entrevista, o artista expressou carinho pela ex e confessou que gostaria de reatar o romance, o que gerou repercussão entre os fãs do ex-casal.>

No Instagram, Maria falou abertamente sobre o assunto e reforçou que hoje os dois mantêm apenas uma amizade. Ela também relembrou o término e apontou que nem sempre o clima entre eles foi tão leve como está agora.>

“Ele falou de forma bem-humorada, como é do jeito dele, sobre algo que todos já sabem: que nos respeitamos muito e temos uma boa relação. Somos amigos”, afirmou. “Mas não foi sempre assim. Nossa separação foi muito difícil, principalmente por tudo o que vivemos juntos.”>

Maria e Whindersson viveram um relacionamento marcado por momentos intensos, incluindo o nascimento prematuro do filho do casal, João Miguel, que faleceu um dia após o parto em 2021. A influenciadora revelou que o luto e o fim do relacionamento deixaram marcas profundas, mas também trouxeram amadurecimento.>

“Mágoa faz mal para quem carrega. Com o tempo, a gente aprende que perdoar é essencial para seguir em frente. Não guardo ressentimento, e sei que ele também não”, desabafou.>

Whindersson, por sua vez, comentou em recente entrevista ao podcast Parece Terapia sobre o vínculo emocional que ainda mantém com a história dos dois. Ele contou que guarda com Maria um álbum com fotos raras do filho. “Só mostramos se fosse algo muito especial, com o consentimento dela”, disse o humorista.>

Ao final da conversa, ele brincou sobre o desejo de reconquistar a ex: “Sou sem-vergonha, queria ela de volta. Mas ela não quer mais, não. Ela sabe o quanto sou sem-vergonha”, riu.>