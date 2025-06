PERRENGUE CHIQUE

Isis Valverde e Marcus Buaiz passam perrengue em lua de mel na Itália: 'Tive que dar aquela arranhada'

Atriz relatou situação vivida em passeio de lancha

Recém casados, Isis Valverde e Marcus Buaiz estão vivendo uma lua de mel glamurosa na Itália. Durante esse omento de celebração do amor, a atriz global tem dividido com os seguidores alguns momentos especiais vividos pelo casal no país europeu nos últimos dias. Apesar da beleza dos passeios, ela contou que eles passaram por um perrengue chique nesta terça (10).>

A situação foi durante um passeio de lancha pela bela costa italiana: os dois descobriram que a equipe do barco não falava inglês, nem português! A comunicação, então, teria que ser necessariamente em italiano. "Hoje a nossa tripulação não fala inglês...Eu vou ter que dar aquela arranhada no italiano. Ele não entende nada do que a gente fala, tudo que fala com ele, ele diz que tem que falar em italiano. Mas, vamo lá!", relatou Isis nas redes sociais. >