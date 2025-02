FORTUNA ENORME

Saiba quem é o bilionário Marcus Buaiz, ex de Wanessa Camargo e atual marido de Isis Valverde

Empresário é um dos herdeiros do Grupo Buaiz e comanda dezenas de negócios com rendimentos milionários

Elis Freire

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 16:43

Marcos Buaiz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Noivo de Isis Valverde desde 2023, muitos não sabem que Marcus Buaiz foi casado com a cantora Wanessa Camargo, em evidência por sua separação do ator Dado Dolabella. Um dos herdeiros do Grupo Buaiz, o capixaba comanda pelo menos oito empresas e é investidor em dezenas de outros negócios. >

Grupo Buaiz é um dos maiores conglomerados do país, criado por seu avô, Américo Buaiz, no Espírito Santo. As empresas, que lucram juntas cerca de R$ 500 milhões/ano, atuam nos segmentos de alimentos e comércio exterior. A fortuna de Marcus, um dos herdeiros, é calculada em 4 bilhões, como publicado pelo jornal "Extra”.>

Como empresário, Buaiz também investiu em casas noturnas e restaurantes em São Paulo e, nos últimos anos, focou seu trabalho no campo audiovisual e de marketing de influência. Ele também chegou a abrir uma empresa de agenciamento com Ronaldo Fenômeno, onde trabalhou com nomes do esporte como Bruninho do Vôlei, Gabriel Jesus e Neymar e do entretenimento como Paolla Oliveira, Xuxa, Claudia Leitte.>

Apesar do sucesso empresarial, Buaiz ficou conhecido por ter sido casado por 17 anos com a cantora Wanessa Camargo. Os dois têm dois filhos juntos, José Marcus e João Francisco. Eles anunciaram a separação em maio de 2022>

Novo amor>

Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Atualmente noivo da atriz Isis Valverde, os dois assumiram o namoro no mesmo ano em que o empresário anunciou a separação com a cantora. Os dois, então, resolveram morar juntos uma temporada na Califórnia, nos Estados Unidos.>