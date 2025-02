COMPROMETIDO

Falado por Gracyanne no BBB 25, Belo confirma novo relacionamento; veja com quem

Cantor confirmou que está namorando em show no último final de semana

Elis Freire

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 15:23

Cantor Belo Crédito: Divulgação

Sempre na boca de Gracyanne Barbosa dentro do BBB25, as especulações sobre a volta do casal Gracyanne e Belo ganharam força. Aqui de fora, o cantor defendeu a sister e afirmou que não houve traição no casamento que terminou em abril de 2024. Porém, Belo confirmou que já seguiu em frente e “sossegou”. >

Em show no último fim de semana, na Barra da Tijuca, no Rio, o cantor deixou bem claro a fase que está vivendo. Quando mumuzinho subiu ao palco e chamou Belo de o cara mais romântico do Brasil de namorador, o pagodeiro riu da brincadeira e explicou que vive um relacionamento sério com a modelo Rayanne Figliuzzi.>

Confinada no "BBB 25", a sua ex-mulher Gracyanne Barbosa está sempre falando do ex-marido e chegou a afirmar que ainda o ama. Além disso, Gracy afirmou que o participante Guilherme parece muito com Belo e que isso a deixa sem jeito.>

Novo relacionamento>

O cantor e a modelo estão vivendo um relacionamento há quase um ano. Assim que o romance veio à tona, Rayanne ganhou seguidores nas redes sociais, curtiu comentários a felicitando pelo novo relacionamento e até curtiu o apelido de "primeira-dama", dado a ela quando estava no navio de Belo em dezembro do ano passado.>

Dona de um perfil nas redes sociais com quase 200 mil seguidores, ela se descreve também como atriz e empresária. Ray é dona de uma marca de biquínis e posa frequentemente com as peças para divulgação de seus produtos. Ela também é dona de um espaço de bronzeamento artificial.>

Quem é Rayanne Figliuzzi?>

Rayane é empresária, atriz e modelo, tem 27 anos e atualmente soma mais de 128 mil seguidores nas redes sociais. Ela já apareceu na mídia antes, por ter estrelado o clipe da música Aquela Mina, de MC Mateus.>