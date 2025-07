CRIATIVIDADE

VÍDEO: Academia de Feira de Santana viraliza com Desafio da Garrafa Maluca

Iniciativa de cidade baiana divertiu internautas nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 3 de julho de 2025 às 21:57

Academia viraliza com dia da Garrafa Maluca Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Um pouco de treino, um pouco de diversão. Pensando em tornar a rotina de exercícios mais bem-humorada — sem deixar de lado a hidratação — uma academia de Feira de Santana (BA) lançou o Desafio da Garrafa Maluca. A inciativa inusitada do empresário Matheus Costa, proprietário da Sport Gym, ganhou às redes e rapidamente viralizou pelo país. Um dos vídeos mostrando os objetos criados por cada aluno e funcionário para beber água de forma diferente alcançou mais de 1 milhão de visualizações.>

Inspirada no Dia do Cabelo Maluco, que ficou famoso em escolas pelo país, a ideia do desafio era a seguinte: armazenar água de maneira criativa. E os participantes levaram à sério a inovação! Teve quem levasse água dentro da mandioca, em penico geriátrico, em regador de planta, na AirFryer e até dentro de um ovo. >

As propostas malucas de cada um foram mostradas no Instagram da academia e a votação aconteceu por meio de enquetes nos stories. A grande vencedora do desafio foi a enfermeira Cássia Cerqueira Simas, que usou uma bolsa de soro como garrafa d’água. A aluna foi premiada com um mês de mensalidade gratuita pela criatividade.>

Divertindo os internautas, o desafio serviu de inspiração para mais interação e diversão nos treinos. "Ficou muito bom todosssss!", celebrou um dos comentários. "Acho que todos merecem um mês grátis. A do soro foi o melhor...", disse outro usuário. A animação com a proposta ultrapassou as fronteiras de Feira e da Bahia, inspirando a galera fitness do país. >