Virginia fala pela primeira vez sobre encontro com Vini Jr.: 'Saí de lá às 7h da manhã'

Influenciadora revelou em seu programa de TV que esteve na comemoração do jogador, após semanas de especulações na web

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 13:27

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

A apresentadora Virginia Fonseca confirmou, nesse sábado (23/8), que esteve na festa de aniversário de Vinicius Jr., realizada em julho. A presença da influenciadora no evento, que até então era apenas especulada, foi revelada por ela mesma durante o Sabadou com Virginia, exibido no SBT.

A revelação aconteceu durante o quadro “Verdade ou Desafio”, quando o cantor Dudu Nobre perguntou qual havia sido sua última ressaca. Virginia tentou despistar, mas, diante da insistência da plateia e dos convidados, acabou assumindo: “Foi na festa do Vinicius Jr.”

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

