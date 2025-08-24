Virginia fala pela primeira vez sobre encontro com Vini Jr.: 'Saí de lá às 7h da manhã'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 24 de agosto de 2025 às 13:27
A apresentadora Virginia Fonseca confirmou, nesse sábado (23/8), que esteve na festa de aniversário de Vinicius Jr., realizada em julho. A presença da influenciadora no evento, que até então era apenas especulada, foi revelada por ela mesma durante o Sabadou com Virginia, exibido no SBT.
A revelação aconteceu durante o quadro “Verdade ou Desafio”, quando o cantor Dudu Nobre perguntou qual havia sido sua última ressaca. Virginia tentou despistar, mas, diante da insistência da plateia e dos convidados, acabou assumindo: “Foi na festa do Vinicius Jr.”
Virginia Fonseca e Vini Jr.