ASTROLOGIA

Quatro signos receberão um sinal poderoso do Universo neste domingo (12)

Lua em Câncer traz mensagens sutis e coincidências cheias de significado

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 03:00

Signos Crédito: Shutterstock

Neste domingo, 12 de outubro, a Lua entra em Câncer e traz uma onda de emoções e intuição à flor da pele. O Universo envia sinais sutis para quem estiver disposto a escutar - e, para quatro signos em especial, essas mensagens chegam no momento exato. Elas podem vir em sonhos, coincidências ou conversas aparentemente banais, mas carregam um lembrete essencial: você está sendo guiado e amparado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Com a Lua no seu signo, o Universo fala direto ao seu coração, Câncer. Você pode perceber sinais em sonhos, frases repetidas ou situações que se encaixam com perfeição. A mensagem é clara: cuide de si com mais carinho. Seu valor não depende do quanto você faz pelos outros, mas de reconhecer que também merece atenção, descanso e amor. O autocuidado será o seu maior amuleto neste domingo.

Leão: A energia do dia pede que você abrande o ritmo e se permita sentir, Leão. Nem sempre é fácil admitir a vulnerabilidade, mas é justamente aí que mora sua força. Uma conversa, um gesto de apoio ou uma coincidência vão lembrar que você é visto e admirado. Mostre ao mundo que a verdadeira confiança nasce da autenticidade - e que ser luz não significa ser imune às sombras.

Aquário: O Universo está guiando seus passos com sutileza, Aquário. Mesmo sem saber exatamente para onde ir, você sentirá que as coisas se encaixam de forma quase mágica. Situações inesperadas podem colocá-lo no lugar certo, na hora certa. Ouça a intuição e siga os sinais - eles apontam para oportunidades que trazem crescimento, conexões verdadeiras e um sentimento renovado de propósito.

Peixes: Sua sensibilidade estará amplificada, Peixes, e o Universo vai usar isso para enviar mensagens muito claras. Pode ser uma música, uma lembrança ou um pressentimento - confie no que sentir. Mesmo que o caminho pareça incerto, você está exatamente onde deveria estar. Este é um bom momento para acreditar mais em si, sonhar alto e deixar o coração guiar as próximas decisões.