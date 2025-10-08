Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos vão viver uma reconciliação inesperada em outubro

Com o céu agitado deste mês, alguns signos têm chance de retomar romances, curar mágoas e viver novas fases no amor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Outubro vem carregado de energia para o amor, e o clima astrológico favorece recomeços e reconciliações. Com trânsitos importantes como Mercúrio em Escorpião, a Lua Nova em Libra e o Sol ingressando em Escorpião, há um convite forte para abrir o coração e resolver pendências.

Para alguns signos, esse será um mês marcado por encontros do passado e oportunidades inesperadas de recomeçar. Prepare-se: o destino pode trazer surpresas emocionantes. Veja a previsão de João Bidu.

Câncer: Câncer é o signo do coração, e este mês as emoções estarão intensas. Marte e Mercúrio ativam sua sensibilidade, despertando saudades e o desejo de curar feridas antigas. A Lua Minguante em seu signo reforça esse movimento, abrindo espaço para diálogos importantes. Reconciliações podem surgir de maneira espontânea, trazendo não apenas o reencontro, mas uma nova consciência sobre o que realmente importa.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Leia mais

Imagem - Dinheiro em risco: Touro, Leão e Peixes correm risco de perdas financeiras em outubro

Dinheiro em risco: Touro, Leão e Peixes correm risco de perdas financeiras em outubro

Imagem - Reviravoltas no amor: 5 signos vão viver fortes emoções até o fim da semana

Reviravoltas no amor: 5 signos vão viver fortes emoções até o fim da semana

Imagem - Número da sorte para hoje (8 de outubro): descubra o dígito que pode abrir caminhos e atrair boas notícias

Número da sorte para hoje (8 de outubro): descubra o dígito que pode abrir caminhos e atrair boas notícias

Libra: Librianos vivem o amor em busca de equilíbrio, e outubro traz uma energia propícia para restaurar relações. Com Vênus em Libra, o charme aumenta e o diálogo se torna mais leve e construtivo. Se houver mágoas ou afastamentos, a semana poderá trazer uma chance de reconexão. A Lua Nova no signo indica que esse recomeço terá potencial para um capítulo afetivo mais harmonioso e cheio de ternura.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Escorpião: A entrada do Sol em Escorpião intensifica sentimentos e desperta reflexões profundas. É tempo de revisitar situações mal resolvidas e buscar reparações emocionais. Plutão direto em Aquário também favorece transformações significativas, especialmente no amor. Assim, reconciliações neste mês tendem a ser intensas e com profundidade, capazes de mudar o rumo de uma relação.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Peixes: Românticos e sonhadores, os piscianos têm neste mês um cenário propício para ouvir o coração. Com Netuno retrógrado no signo e energia lunar favorável, antigos amores podem ressurgir. É um período de sensibilidade e receptividade emocional, que pode abrir espaço para segundas chances. Porém, será importante avaliar com clareza antes de mergulhar novamente nessa história.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Outubro se apresenta como um mês de fortes emoções e oportunidades para curar o coração. Para Câncer, Libra, Escorpião e Peixes, há uma mensagem clara: o amor pode surpreender, trazendo reencontros e recomeços, e cabe a cada um decidir se vai abraçar essa chance com maturidade e aprendizado.

Tags:

Signo Câncer Libra Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ismael morre em ‘A Viagem’? Saiba o que acontece com o vilão

Ismael morre em ‘A Viagem’? Saiba o que acontece com o vilão
Imagem - 'Dona de Mim': Polícia Federal faz operação na Boaz nesta quarta (8)

'Dona de Mim': Polícia Federal faz operação na Boaz nesta quarta (8)
Imagem - Zé Felipe abre o jogo sobre relação com Ana Castela: ‘A gente é bonitinho, né?’

Zé Felipe abre o jogo sobre relação com Ana Castela: ‘A gente é bonitinho, né?’

MAIS LIDAS

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
01

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
02

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Toni Garrido e o patrulhamento identitário: aonde o extremismo das militâncias vai nos levar?
03

Toni Garrido e o patrulhamento identitário: aonde o extremismo das militâncias vai nos levar?

Imagem - Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador
04

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador