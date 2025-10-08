ASTROLOGIA

4 signos vão viver uma reconciliação inesperada em outubro

Com o céu agitado deste mês, alguns signos têm chance de retomar romances, curar mágoas e viver novas fases no amor

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:00

Outubro vem carregado de energia para o amor, e o clima astrológico favorece recomeços e reconciliações. Com trânsitos importantes como Mercúrio em Escorpião, a Lua Nova em Libra e o Sol ingressando em Escorpião, há um convite forte para abrir o coração e resolver pendências.

Para alguns signos, esse será um mês marcado por encontros do passado e oportunidades inesperadas de recomeçar. Prepare-se: o destino pode trazer surpresas emocionantes. Veja a previsão de João Bidu.

Câncer: Câncer é o signo do coração, e este mês as emoções estarão intensas. Marte e Mercúrio ativam sua sensibilidade, despertando saudades e o desejo de curar feridas antigas. A Lua Minguante em seu signo reforça esse movimento, abrindo espaço para diálogos importantes. Reconciliações podem surgir de maneira espontânea, trazendo não apenas o reencontro, mas uma nova consciência sobre o que realmente importa.

Libra: Librianos vivem o amor em busca de equilíbrio, e outubro traz uma energia propícia para restaurar relações. Com Vênus em Libra, o charme aumenta e o diálogo se torna mais leve e construtivo. Se houver mágoas ou afastamentos, a semana poderá trazer uma chance de reconexão. A Lua Nova no signo indica que esse recomeço terá potencial para um capítulo afetivo mais harmonioso e cheio de ternura.

Escorpião: A entrada do Sol em Escorpião intensifica sentimentos e desperta reflexões profundas. É tempo de revisitar situações mal resolvidas e buscar reparações emocionais. Plutão direto em Aquário também favorece transformações significativas, especialmente no amor. Assim, reconciliações neste mês tendem a ser intensas e com profundidade, capazes de mudar o rumo de uma relação.

Peixes: Românticos e sonhadores, os piscianos têm neste mês um cenário propício para ouvir o coração. Com Netuno retrógrado no signo e energia lunar favorável, antigos amores podem ressurgir. É um período de sensibilidade e receptividade emocional, que pode abrir espaço para segundas chances. Porém, será importante avaliar com clareza antes de mergulhar novamente nessa história.

